В «Единой России» констатировали отсутствие серьезных нарушений на праймериз

Москва, 30 мая. Партия «Единая Россия» не выявила нарушений, которые могли бы повлиять на итоги предварительного голосования.

В ситуационный центр «ЕР» поступили сообщения о возможных нарушениях во время праймериз. По итогам проверки обращений серьезных нарушений выявлено не было, сообщается в Telegram-канале партии.

Иногда возникают ситуации, требующие дополнительного разбирательства, сказал замсекретаря генсовета единороссов Сергей Перминов. Он заверил, что все обращения будут рассмотрены.

Ранее стало известно, что на предварительное голосование «Единой России» по отбору кандидатов на выборы в Госдуму зарегистрировались более семи миллионов человек.