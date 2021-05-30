Премьер Баварии настаивает на скорейшей регистрации «Спутника V»

Мюнхен, 30 мая. Председатель правительства немецкой земли Бавария Маркус Зедер призвал Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) ускорить регистрацию вакцины от COVID-19 «Спутник V».

По его словам, необходимо наращивать темпы вакцинации населения страны.

«Прежде всего требуется ускорить процесс в связи со «Спутником V». Нельзя медлить из-за идеологических причин», — сказал он.

Стоит отметить, что представители нескольких федеральных земель ФРГ также выразили готовность закупить российский препарат от коронавирусной инфекции. Заявление было закреплено документально в соглашении о намерениях.

Ранее стало известно, что Непал выразил желание приобрести российскую вакцину «Спутник V». Глава государства Бидхья Деви Бхандари обратилась к российскому коллеге Владимиру Путину с просьбой помочь организовать поставки.