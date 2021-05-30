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30 мая 16:48
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:46
Шоу-бизнес
Мадонна восхитила фанатов роскошной фигурой в прозрачной водолазке
16:44
Происшествия
Писатель Пелевин стал жертвой вора в Петербурге
16:43
Новости Сирии
На севере Сирии произошло покушение на шариатского судью протурецкой группировки
16:41
Происшествия
Воры похитили 300 доз детских вакцин, вместо препарата от COVID-19
16:40
Экономика
Выявлены основные страхи россиян с ипотечными кредитами
16:39
Латинская Америка
Колумбия бьет рекорды смертности от COVID-19 на фоне непрекращающихся протестов
16:39
Шоу-бизнес
Слава планирует купить виллу Софии Ротару в Ялте за 2 млрд рублей
16:38
Шоу-бизнес
Меган Маркл подвергла жизнь сына опасности своим заявлением
16:37
Наука
Ученые из США создали лекарство, которое может замедлить болезнь Альцгеймера
16:37
Происшествия
После ЧП с батутом в Барнауле организуют внеплановые проверки аттракционов
16:28
Политика
Крымчане просят пустить самолеты «Белавиа» на полуостров
16:27
Спорт
Бельгиец Де Брейне сломал нос в преддверии матча с Россией на Евро-2020
16:27
Технологии
Google заставляла производителей смартфонов прятать некоторые функции
16:25
Политика
Власти Техаса признали «голодомор» геноцидом народа Украины
16:25
Происшествия
В Петербурге пьяная учительница пырнула бывшего супруга ножом в сердце
16:24
Происшествия
Экс-координатора «Открытой России» в Чувашии штрафовали за сотрудничество с НКО
16:23
Армия
Военнослужащие ЗВО приняли участие в торжественном параде ко Дню города Дзержинска
16:21
Общество
Жена одного из вирусологов уханьской лаборатории умерла от коронавируса до пандемии
16:21
Экономика
Автопроизводитель Ford готовит выход электроверсии Explorer
16:20
Общество
Движение на оранжевой ветке московского метро восстановлено
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Премьер Баварии настаивает на скорейшей регистрации «Спутника V»

Политика
Премьер Баварии настаивает на скорейшей регистрации «Спутника V»
twitter.com  /  @SantiCafiero

Мюнхен, 30 мая. Председатель правительства немецкой земли Бавария Маркус Зедер призвал Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) ускорить регистрацию вакцины от COVID-19 «Спутник V».

По его словам, необходимо наращивать темпы вакцинации населения страны.

«Прежде всего требуется ускорить процесс в связи со «Спутником V». Нельзя медлить из-за идеологических причин», — сказал он.

Стоит отметить, что представители нескольких федеральных земель ФРГ также выразили готовность закупить российский препарат от коронавирусной инфекции. Заявление было закреплено документально в соглашении о намерениях.

Ранее стало известно, что Непал выразил желание приобрести российскую вакцину «Спутник V». Глава государства Бидхья Деви Бхандари обратилась к российскому коллеге Владимиру Путину с просьбой помочь организовать поставки.

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германия вакцина Спутник V
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