В Хорватии пожар уничтожил десятки дорогих яхт

Загреб, 30 мая. Ущерб от пожара в хорватском городе Каштела составил десятки миллионов евро. Всего сгорели пять яхт и 18 меньших по размеру судов.

Возгорание началось на кухне одного из судов. Потушить пламя сразу спасателям не удалось, и поэтому огонь распространился по веревкам на другие пришвартованные яхты. На борьбу с огнем ушла вся ночь. Полностью потушить пожар удалось только к утру. Некоторые из уничтоженных судов были длиной более 20 метров. О пострадавших в результате ЧП информации нет.

На парковке рядом с "Авиапарком" в Москве сгорели сразу несколько автомобилей, сообщал ФАН. Обстоятельства и причины случившегося выясняют правоохранители.