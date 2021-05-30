Греция продлила разрешение на приезд неограниченного числа россиян до 7 июня

Афины, 30 мая. Правительство Греции продлило разрешение на въезд в страну неограниченного количества российских граждан до 7 июня.

Посещение Греции возможно при имеющемся сертификате о вакцинации от коронавируса, отрицательном результате ПЦР-тестирования или справке о перенесенной инфекции и наличии антител в организме. В обновленном решении также сохранили отмену требования об обязательном семидневном карантине по приезде.

Посол Греции в России Катерина Насика тем временем выразила надежду на положительное решение властей РФ в отношении возобновления регулярного авиасообщения между странами для туристов. Заявление по этому поводу она ожидает «со дня на день».