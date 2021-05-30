Макеева рассказала о таинстве венчания с ушедшим из семьи Мальковым

Москва, 30 мая. Актриса Анастасия Макеева показала фото со свадьбы с бросившим четверых детей строителем Романом Мальковым, после чего призналась, что решилась на таинство венчания.

Звезда российских фильмов начала активно делиться с подписчиками в Instagram свадебными фотографиями после заключения союза со строителем из Словении. Торжественное бракосочетание состоялось 29 мая, а на следующий день актриса рассказала, что решилась еще и на венчание с бросившим ради нее семью возлюбленным.

Макеева опубликовала свежую порцию фотографий и подписала, что теперь официально является женой. По словам актрисы, она часто изображала момент заключения брака на сцене, входя в роль, и всегда чувствовала себя счастливой. Однако день свадьбы на самом деле оказался куда волнительнее и счастливее.

«Я позже расскажу, сколько всего произошло у нас на свадьбе, это был совсем необычный день и предшествующие ему. А пока мы едем в церковь. И меня ждет таинство, которое навсегда изменит мою жизнь», — призналась звезда в желании скрепить союз с ушедшим из семьи Мальковым и перед богом.

В новых отношениях Макеева намерена завести детей. До сих пор у актрисы не вышло стать матерью, однако с Мальковым звезда планирует попробовать еще раз процедуру ЭКО.