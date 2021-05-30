Комиссия штаба Балтийского флота проверила готовность полигонов к летним учениям

Москва, 30 мая. Спецкомиссия штаба Балтийского флота проверила готовность полигонов к летнему периоду обучения, говорится в сообщении пресс-службы Западного военного округа.

Представители комиссии внимательно изучили вооружение, полигоны, военную технику БФ. Особое внимание было уделено адаптации и бытовых условий новых военнослужащих. Выводы после инспекции были переданы командованию флота и вышестоящему штабу, говорится в сообщении.

Полигонные команды подготовили свыше 300 различных объектов на полигонах для тренировок. Изготовлено более 200 различных мишеней, изображающих живую силу, технику и расчеты условного противника. Размещены учебные минные поля и разнообразные заграждения. Личный состав отработает на площадках преодоление различных препятствий.

Соединения и воинские части Балтийского флота ранее провели практические занятия по безопасности. Личный состав обучался безопасному исполнению служебных обязанностей. Наглядности демонстрации удалось добиться благодаря манекенам и макетам.