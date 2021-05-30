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новостей
16:46
Шоу-бизнес
Мадонна восхитила фанатов роскошной фигурой в прозрачной водолазке
16:44
Происшествия
Писатель Пелевин стал жертвой вора в Петербурге
16:43
Новости Сирии
На севере Сирии произошло покушение на шариатского судью протурецкой группировки
16:41
Происшествия
Воры похитили 300 доз детских вакцин, вместо препарата от COVID-19
16:40
Экономика
Выявлены основные страхи россиян с ипотечными кредитами
16:39
Латинская Америка
Колумбия бьет рекорды смертности от COVID-19 на фоне непрекращающихся протестов
16:39
Шоу-бизнес
Слава планирует купить виллу Софии Ротару в Ялте за 2 млрд рублей
16:38
Шоу-бизнес
Меган Маркл подвергла жизнь сына опасности своим заявлением
16:37
Наука
Ученые из США создали лекарство, которое может замедлить болезнь Альцгеймера
16:37
Происшествия
После ЧП с батутом в Барнауле организуют внеплановые проверки аттракционов
16:28
Политика
Крымчане просят пустить самолеты «Белавиа» на полуостров
16:27
Спорт
Бельгиец Де Брейне сломал нос в преддверии матча с Россией на Евро-2020
16:27
Технологии
Google заставляла производителей смартфонов прятать некоторые функции
16:25
Политика
Власти Техаса признали «голодомор» геноцидом народа Украины
16:25
Происшествия
В Петербурге пьяная учительница пырнула бывшего супруга ножом в сердце
16:24
Происшествия
Экс-координатора «Открытой России» в Чувашии штрафовали за сотрудничество с НКО
16:23
Армия
Военнослужащие ЗВО приняли участие в торжественном параде ко Дню города Дзержинска
16:21
Общество
Жена одного из вирусологов уханьской лаборатории умерла от коронавируса до пандемии
16:21
Экономика
Автопроизводитель Ford готовит выход электроверсии Explorer
16:20
Общество
Движение на оранжевой ветке московского метро восстановлено
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Более тысячи занятий по огневой подготовке проведут для призывников армии ЗВО

Армия
Более тысячи занятий по огневой подготовке проведут для призывников армии ЗВО
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Санкт-Петербург, 30 мая. Более тысячи практических занятий было запланировано для новобранцев общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) в Ленобласти, сообщает пресс-служба округа.

Согласно информации Минобороны РФ, военные получат знания основ и правил ведения огня по динамическим мишеням из стрелкового вооружения, гранатометов и боевых машин из разных положений с учетом метеорологических условий. Кроме того, военнослужащие научатся оборудовать огневые рубежи, оказывать первую медицинскую помощь и правильно транспортировать раненых товарищей. По итогам первого этапа подготовки новобранцы выполнят более 400 боевых стрельб в составе отделений и взводов, а также поучаствуют в ротных и батальонных тактических учениях.

Пресс-служба ЗВО ранее сообщала об отправке более 500 призывников к местам прохождения военной службы со сборных пунктов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

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зво спб призыв
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