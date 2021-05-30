Более тысячи занятий по огневой подготовке проведут для призывников армии ЗВО

Санкт-Петербург, 30 мая. Более тысячи практических занятий было запланировано для новобранцев общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) в Ленобласти, сообщает пресс-служба округа.

Согласно информации Минобороны РФ, военные получат знания основ и правил ведения огня по динамическим мишеням из стрелкового вооружения, гранатометов и боевых машин из разных положений с учетом метеорологических условий. Кроме того, военнослужащие научатся оборудовать огневые рубежи, оказывать первую медицинскую помощь и правильно транспортировать раненых товарищей. По итогам первого этапа подготовки новобранцы выполнят более 400 боевых стрельб в составе отделений и взводов, а также поучаствуют в ротных и батальонных тактических учениях.

Пресс-служба ЗВО ранее сообщала об отправке более 500 призывников к местам прохождения военной службы со сборных пунктов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.