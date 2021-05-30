Муж подарил певице Славе часы за 5,5 млн евро

Москва, 30 мая. Известная певица Слава (Анастасия Сланевская) похвасталась дорогостоящим подарком от гражданского мужа. Бизнесмен Анатолий Данилицкий подарил ей часы за 5,5 миллиона евро.

Звезда призналась, что супруг преподнес ей подарок на прошедший день рождения. Она пожаловалась, что раньше Данилицкий мог дарить украшения просто так, а теперь для таких жестов ему нужен повод.

«Муж подарил. Раньше все просто так дарили. Сейчас уже только на день рождения», — рассказала артистка журналистам.

Слава похвасталась украшением в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ. Часы из желтого золота украшены 120 бриллиантами. Стоимость такого украшения оценивается в 5,5 миллиона евро или примерно 494 миллиона рублей.

Исполнительница хита «Одиночество» призналась, что последнее время потеряла счет деньгам и порой бывает сильно расточительной. Последний поход в магазин косметики закончился для звезды списанием со счета 122 тысяч рублей. При этом она просто купила себе шампунь и губную помаду.

Однако это не самая серьезная покупка певицы в этом месяце. Недавно звезда приобрела элитную недвижимость в комплексе «Москва-Сити» стоимостью около 100 миллионов рублей. Роскошная квартира стала седьмой в коллекции артистки.