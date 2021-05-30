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30 мая 16:47
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:46
Шоу-бизнес
Мадонна восхитила фанатов роскошной фигурой в прозрачной водолазке
16:44
Происшествия
Писатель Пелевин стал жертвой вора в Петербурге
16:43
Новости Сирии
На севере Сирии произошло покушение на шариатского судью протурецкой группировки
16:41
Происшествия
Воры похитили 300 доз детских вакцин, вместо препарата от COVID-19
16:40
Экономика
Выявлены основные страхи россиян с ипотечными кредитами
16:39
Латинская Америка
Колумбия бьет рекорды смертности от COVID-19 на фоне непрекращающихся протестов
16:39
Шоу-бизнес
Слава планирует купить виллу Софии Ротару в Ялте за 2 млрд рублей
16:38
Шоу-бизнес
Меган Маркл подвергла жизнь сына опасности своим заявлением
16:37
Наука
Ученые из США создали лекарство, которое может замедлить болезнь Альцгеймера
16:37
Происшествия
После ЧП с батутом в Барнауле организуют внеплановые проверки аттракционов
16:28
Политика
Крымчане просят пустить самолеты «Белавиа» на полуостров
16:27
Спорт
Бельгиец Де Брейне сломал нос в преддверии матча с Россией на Евро-2020
16:27
Технологии
Google заставляла производителей смартфонов прятать некоторые функции
16:25
Политика
Власти Техаса признали «голодомор» геноцидом народа Украины
16:25
Происшествия
В Петербурге пьяная учительница пырнула бывшего супруга ножом в сердце
16:24
Происшествия
Экс-координатора «Открытой России» в Чувашии штрафовали за сотрудничество с НКО
16:23
Армия
Военнослужащие ЗВО приняли участие в торжественном параде ко Дню города Дзержинска
16:21
Общество
Жена одного из вирусологов уханьской лаборатории умерла от коронавируса до пандемии
16:21
Экономика
Автопроизводитель Ford готовит выход электроверсии Explorer
16:20
Общество
Движение на оранжевой ветке московского метро восстановлено
Все новости

Муж подарил певице Славе часы за 5,5 млн евро

Шоу-бизнес
Муж подарил певице Славе часы за 5,5 млн евро
instagram.com  /  @nastya_slava

Москва, 30 мая. Известная певица Слава (Анастасия Сланевская) похвасталась дорогостоящим подарком от гражданского мужа. Бизнесмен Анатолий Данилицкий подарил ей часы за 5,5 миллиона евро.

Звезда призналась, что супруг преподнес ей подарок на прошедший день рождения. Она пожаловалась, что раньше Данилицкий мог дарить украшения просто так, а теперь для таких жестов ему нужен повод.

«Муж подарил. Раньше все просто так дарили. Сейчас уже только на день рождения», — рассказала артистка журналистам.

Слава похвасталась украшением в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ. Часы из желтого золота украшены 120 бриллиантами. Стоимость такого украшения оценивается в 5,5 миллиона евро или примерно 494 миллиона рублей.

Исполнительница хита «Одиночество» призналась, что последнее время потеряла счет деньгам и порой бывает сильно расточительной. Последний поход в магазин косметики закончился для звезды списанием со счета 122 тысяч рублей. При этом она просто купила себе шампунь и губную помаду.

Однако это не самая серьезная покупка певицы в этом месяце. Недавно звезда приобрела элитную недвижимость в комплексе «Москва-Сити» стоимостью около 100 миллионов рублей. Роскошная квартира стала седьмой в коллекции артистки.

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подарок певица слава
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Все новости / Шоу-бизнес / Муж подарил певице Славе часы за 5,5 млн евро
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