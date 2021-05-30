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30 мая 16:47
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:46
Шоу-бизнес
Мадонна восхитила фанатов роскошной фигурой в прозрачной водолазке
16:44
Происшествия
Писатель Пелевин стал жертвой вора в Петербурге
16:43
Новости Сирии
На севере Сирии произошло покушение на шариатского судью протурецкой группировки
16:41
Происшествия
Воры похитили 300 доз детских вакцин, вместо препарата от COVID-19
16:40
Экономика
Выявлены основные страхи россиян с ипотечными кредитами
16:39
Латинская Америка
Колумбия бьет рекорды смертности от COVID-19 на фоне непрекращающихся протестов
16:39
Шоу-бизнес
Слава планирует купить виллу Софии Ротару в Ялте за 2 млрд рублей
16:38
Шоу-бизнес
Меган Маркл подвергла жизнь сына опасности своим заявлением
16:37
Наука
Ученые из США создали лекарство, которое может замедлить болезнь Альцгеймера
16:37
Происшествия
После ЧП с батутом в Барнауле организуют внеплановые проверки аттракционов
16:28
Политика
Крымчане просят пустить самолеты «Белавиа» на полуостров
16:27
Спорт
Бельгиец Де Брейне сломал нос в преддверии матча с Россией на Евро-2020
16:27
Технологии
Google заставляла производителей смартфонов прятать некоторые функции
16:25
Политика
Власти Техаса признали «голодомор» геноцидом народа Украины
16:25
Происшествия
В Петербурге пьяная учительница пырнула бывшего супруга ножом в сердце
16:24
Происшествия
Экс-координатора «Открытой России» в Чувашии штрафовали за сотрудничество с НКО
16:23
Армия
Военнослужащие ЗВО приняли участие в торжественном параде ко Дню города Дзержинска
16:21
Общество
Жена одного из вирусологов уханьской лаборатории умерла от коронавируса до пандемии
16:21
Экономика
Автопроизводитель Ford готовит выход электроверсии Explorer
16:20
Общество
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Соболь решила повторить «триумфальный» провал на саммите в Женеве

Общество
Соболь решила повторить «триумфальный» провал на саммите в Женеве
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Соратница Алексея Навального Любовь Соболь планирует принять участие в Женевском саммите за права человека и демократию, несмотря на провальное выступление на конференции в прошлом году. По мнению Александра Сосновского, она готова рисковать имиджем и репутацией ради выполнения поставленной перед ней задачи.

Саммит пройдет 7-8 июня в формате онлайн. На своей странице в сети микроблогов Twitter экс-юрист «Фонда борьбы с коррупцией»1 (ФБК1 — НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) напомнила, что участвовала в конференции в 2020 году и рассказывала в Женеве о состоянии дел в современной России, где за прошедший год, по ее мнению, «все стало только хуже».

Соболь решила повторить «триумфальный» провал на саммите в Женеве
 / Prt Scr

Однако прошлогоднее выступление Соболь, которое моментально стало мемом, запомнилось общественности ее низким уровнем владения английским языком и серьезными проблемами с произношением, а пользователи Сети до сих пор помнят эту «триумфальную» речь. Как пишут в комментариях под твитом, доклад Соболь, в ходе которого она не смогла внятно прочитать по-английски заранее подготовленный текст, «мир не забудет никогда».

Соболь решила повторить «триумфальный» провал на саммите в Женеве
 / Prt Scr

Желание бывшего юриста ФБК вновь выступить на Женевском саммите оценил политолог, главный редактор немецкого журнала World Economy Александр Сосновский. В комментарии Федеральному агентству новостей он объяснил, почему к этому стоит все же отнестись серьезно. Эксперт не исключает, что психологически Соболь, конечно же, волнует тот факт, что она провалилась со своим английским в прошлом году, но в данном случае это можно расценивать как подтверждение того, что она всего лишь выполняет задачу, которую ей поставили изначально.

«Когда человек сознательно идет на то, чтобы дважды вступить в одну и ту же кучу не будем говорить чего, то это означает, что его больше интересует вопрос выполнения своей задачи, чем то, какой запах будет потом идти после выполнения этой самой задачи. Задача эта ФБК или задача эта других кураторов — этим еще нужно заниматься. А пока понятно — перед ней поставлена задача идти на выборы и для этого она готова рисковать и собственной репутацией, и собственным имиджем, и даже собственным имиджем просто как женщины, которая может выглядеть смешно и даже глупо. Поэтому и воспринимать это все нужно серьезно», — заявил Сосновский.

Когда такие люди, убежден эксперт, предпринимают подобные шаги, отдавая себе отчет, что «все это воняет до неба», можно заключить, что они в принципе готовы на все. Именно поэтому, как считает Сосновский, они и представляют серьезную опасность.

«Давайте не будем воспринимать желания и попытки Соболь как некую прихоть, которая ничего не стоит. Нет, это продолжение той самой операции внедрения. Но тогда это был Навальный, сейчас это Соболь. Поэтому давайте смотреть на это достаточно серьезно, хотя все это выглядит смешно», — заключил политолог.

Напомним, ранее Любовь Соболь писала в своих соцсетях, что перед поездкой в Женеву в 2020 году посещала курсы иностранного языка, но либо она недостаточно усердно занималась, либо просто слукавила, так как ее речь сопровождалась худшим за весь форум произношением английского. На конференции выступали спикеры из более чем десяти государств, но их английский не был настолько слабым.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией.

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фбк сосновский соболь женевский саммит
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Все новости / Общество / Соболь решила повторить «триумфальный» провал на саммите в Женеве
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