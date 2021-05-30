Соболь решила повторить «триумфальный» провал на саммите в Женеве

Соратница Алексея Навального Любовь Соболь планирует принять участие в Женевском саммите за права человека и демократию, несмотря на провальное выступление на конференции в прошлом году. По мнению Александра Сосновского, она готова рисковать имиджем и репутацией ради выполнения поставленной перед ней задачи.

Саммит пройдет 7-8 июня в формате онлайн. На своей странице в сети микроблогов Twitter экс-юрист «Фонда борьбы с коррупцией»1 (ФБК1 — НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) напомнила, что участвовала в конференции в 2020 году и рассказывала в Женеве о состоянии дел в современной России, где за прошедший год, по ее мнению, «все стало только хуже».

/ Prt Scr

Однако прошлогоднее выступление Соболь, которое моментально стало мемом, запомнилось общественности ее низким уровнем владения английским языком и серьезными проблемами с произношением, а пользователи Сети до сих пор помнят эту «триумфальную» речь. Как пишут в комментариях под твитом, доклад Соболь, в ходе которого она не смогла внятно прочитать по-английски заранее подготовленный текст, «мир не забудет никогда».

/ Prt Scr

Желание бывшего юриста ФБК вновь выступить на Женевском саммите оценил политолог, главный редактор немецкого журнала World Economy Александр Сосновский. В комментарии Федеральному агентству новостей он объяснил, почему к этому стоит все же отнестись серьезно. Эксперт не исключает, что психологически Соболь, конечно же, волнует тот факт, что она провалилась со своим английским в прошлом году, но в данном случае это можно расценивать как подтверждение того, что она всего лишь выполняет задачу, которую ей поставили изначально.

«Когда человек сознательно идет на то, чтобы дважды вступить в одну и ту же кучу не будем говорить чего, то это означает, что его больше интересует вопрос выполнения своей задачи, чем то, какой запах будет потом идти после выполнения этой самой задачи. Задача эта ФБК или задача эта других кураторов — этим еще нужно заниматься. А пока понятно — перед ней поставлена задача идти на выборы и для этого она готова рисковать и собственной репутацией, и собственным имиджем, и даже собственным имиджем просто как женщины, которая может выглядеть смешно и даже глупо. Поэтому и воспринимать это все нужно серьезно», — заявил Сосновский.

Когда такие люди, убежден эксперт, предпринимают подобные шаги, отдавая себе отчет, что «все это воняет до неба», можно заключить, что они в принципе готовы на все. Именно поэтому, как считает Сосновский, они и представляют серьезную опасность.

«Давайте не будем воспринимать желания и попытки Соболь как некую прихоть, которая ничего не стоит. Нет, это продолжение той самой операции внедрения. Но тогда это был Навальный, сейчас это Соболь. Поэтому давайте смотреть на это достаточно серьезно, хотя все это выглядит смешно», — заключил политолог.

Напомним, ранее Любовь Соболь писала в своих соцсетях, что перед поездкой в Женеву в 2020 году посещала курсы иностранного языка, но либо она недостаточно усердно занималась, либо просто слукавила, так как ее речь сопровождалась худшим за весь форум произношением английского. На конференции выступали спикеры из более чем десяти государств, но их английский не был настолько слабым.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией.