Специалисты ЮВО завершили подготовку полигонов к летнему периоду обучения в Абхазии

Сухум, 30 мая. Специалисты Южного военного округа (ЮВО) осуществили подготовку полигонов и учебно-материальной базы для предстоящих занятий летнего периода обучения в Абхазии.

Военнослужащие формирований радиационной, химической и биологической защиты провели полную санитарную обработку помещений, учебных комплексов и тренажеров, передает пресс-служба ЮВО.

Также на общевойсковых полигонах были оборудованы мишенные поля, линии связи и другие необходимые для обучения объекты. Специалисты ЮВО подготовили свыше 4 тысяч единиц современного оборудования, включая бронетехнику, фортификационные возведения и морские цели, имитирующие корабли условного оппонента в море.

Ранее сообщалось, что в Южном военном округе назвали победителей всеармейского конкурса зенитчиков «Чистое небо». Торжественное закрытие соревнований состоялось на полигоне Ейский.