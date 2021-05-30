Ставропольское отделение связи ЮВО пополнили 100 призывников

Ставрополь, 30 мая. Более сотни призывников прибыли в соединение связи 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Ставрополе, сообщает пресс-служба округа.

Согласно информации Минобороны РФ, перед отправкой в войска все новобранцы прошли медкомиссию и профотбор. В ближайшие два месяца военнослужащие пройдут курс общевойсковой и одиночной военной подготовки, после чего примут воинскую присягу. Отмечается, что всего до 15 июля в соединения и воинские части 49-й общевойсковой армии ЮВО прибудут свыше 2,5 тыс. новобранцев из разных регионов страны.

Пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) ранее сообщала об отправке 500 призывников к местам прохождения военной службы со сборных пунктов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Новобранцы перед отъездом прошли проверку на антитела к коронавирусу.