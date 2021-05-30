Крымчане просят пустить самолеты «Белавиа» на полуостров

Минск, 30 мая. Крымчане просят запустить авиасообщение с Белоруссией, заявил глава региональной национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец.

Чегринец отметил, что нишу экономической выгоды могут молниеносно перехватить другие иностранные авиакомпании, с которыми переговоры уже ведутся. Именно поэтому властям Белоруссии стоит поспешить признать Крым территорией России, считает он.

«На мой личный взгляд, с учетом той ситуации, в которой оказалась белорусская компания «Белавиа», этот шанс откидывать нельзя», — высказался Чегринец.

Как считает чиновник, сейчас все предпосылки для прямых авиарейсов в Крым у Белоруссии есть.

Ранее депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет объяснил, почему Белоруссии пора признать Крым территорией России. Он отметил, что, учитывая складывающуюся геополитическую обстановку, Белоруссии стоит признать российский статус полуострова и начать развитие отношений с регионом.