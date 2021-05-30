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ЦРУ поделилось снимком монеты в память о «позорной» для США операции в заливе Свиней
18:13
Общество
Пахмутова рассказала о самочувствии 92-летнего Добронравова после коронавируса
18:13
Экономика
Дилеры KIA увеличили продажи подержанных автомобилей в России
18:12
Политика
Байден намерен обсудить с Путиным вопрос соблюдения прав человека
18:11
Происшествия
В Стерлитамаке салют на День города завершился пожаром в вузе
18:11
Общество
Реставрацию Медного всадника в Петербурге планируют завершить к концу года
18:11
ФАН-ТВ
Власти Нижневартовска тянут резину с рекультивацией полигона с покрышками
18:09
Общество
Россиянам рассказали, как лечиться бесплатно в путешествии по России
18:08
Происшествия
Украинский посол умер в отеле Таиланда
18:06
Происшествия
Саратовский мотоциклист без шлема разбился насмерть, врезавшись в столб
18:06
Происшествия
«Поймали воровскую шайку»: во Владивостоке попались участники ночных краж
18:05
Армия
Попытка угнаться за РФ в сфере гиперзвука обернулась для США рядом проблем
18:05
Спорт
Футбольный клуб «Тамбов» попрощался с фанатами
18:03
Происшествия
В Волгоградской области девятиклассница отравилась самогоном
18:01
Общество
Россиянам рассказали, как избавиться от психических расстройств после COVID-19
18:01
Политика
Гемпель рассказал об «особой эйфории» немецкой делегации от Крыма
18:01
Происшествия
ФАН установил личность погибшего участника спортивного забега в Калининграде
18:00
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП под Нижним Новгородом
18:00
Украина
Сергей Станкевич: Обещания партнерства с НАТО — «успокоительный суррогат» для Украины
17:58
Шоу-бизнес
Финалистка «Холостяка» объяснила свое поражение в борьбе за сердце Тимати
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Власти Нижневартовска тянут резину с рекультивацией полигона с покрышками

ФАН-ТВ
Власти Нижневартовска тянут резину с рекультивацией полигона с покрышками

За 20 лет на полигоне рядом с озером Кымыл незаконно складировали 1,2 млн покрышек. Размер экологической бомбы показал житель Югры.

Жители Югры ежедневно гадают на мусорной куче: уберут, не уберут, или еще докинут. В 150 метрах от города образовался «нижневартовский филиал мексиканского Бордо Поньенте». Масштабы пока не те, а вот темпы роста скоро приблизятся к самому крупному мусорному полигону в мире: на площади 16 гектаров скопилось почти полтора миллиона покрышек.

По информации местных СМИ, компания со скромным названием «Березка» незаконно сваливала шины более двадцати лет. Только в 2017 году суд обязал виновника ликвидировать экологическую бомбу замедленного действия и взыскать с конторы 243 миллиона рублей. Об исполнении судебного решения ничего неизвестно.

Зато известно, что резина не подвергается биологическому разложению, и при долгом контакте с водой, дождем выделяет химические агенты в почву и в воздух. Масштабы этого «химического оружия» показал житель Югры, запустив над полигоном квадракоптер.

Работы по утилизации отходов должны были начаться еще два года назад, однако с вопросом рекультивации явно тянут резину.  Первый заместитель директора Департамента недропользования и природных ресурсов Югры Егор Збродов посчитал, что для ликвидации свалки на площади 1,7 гектаров потребуется около пяти лет. Сейчас ведется поиск инвесторов для сокращения сроков экологического восстановления земли и воды.

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нижневартовск покрышки шины мусорка
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