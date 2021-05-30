Власти Нижневартовска тянут резину с рекультивацией полигона с покрышками

За 20 лет на полигоне рядом с озером Кымыл незаконно складировали 1,2 млн покрышек. Размер экологической бомбы показал житель Югры.

Жители Югры ежедневно гадают на мусорной куче: уберут, не уберут, или еще докинут. В 150 метрах от города образовался «нижневартовский филиал мексиканского Бордо Поньенте». Масштабы пока не те, а вот темпы роста скоро приблизятся к самому крупному мусорному полигону в мире: на площади 16 гектаров скопилось почти полтора миллиона покрышек.

По информации местных СМИ, компания со скромным названием «Березка» незаконно сваливала шины более двадцати лет. Только в 2017 году суд обязал виновника ликвидировать экологическую бомбу замедленного действия и взыскать с конторы 243 миллиона рублей. Об исполнении судебного решения ничего неизвестно.

Зато известно, что резина не подвергается биологическому разложению, и при долгом контакте с водой, дождем выделяет химические агенты в почву и в воздух. Масштабы этого «химического оружия» показал житель Югры, запустив над полигоном квадракоптер.

Работы по утилизации отходов должны были начаться еще два года назад, однако с вопросом рекультивации явно тянут резину. Первый заместитель директора Департамента недропользования и природных ресурсов Югры Егор Збродов посчитал, что для ликвидации свалки на площади 1,7 гектаров потребуется около пяти лет. Сейчас ведется поиск инвесторов для сокращения сроков экологического восстановления земли и воды.