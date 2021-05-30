Связисты ЗВО провели учения в воинских частях Ленинградского объединения ВВС и ПВО

Москва, 30 мая. Военнослужащие воинских частей и соединений Ленинградского объединения ВВС и ПВО ЗВО отработали организацию защищенной связи между подразделениями и командными пунктами.

Связисты в рамках учений должны были обеспечить общение руководства с подчиненными по спутниковым, радио- и радиорелейным каналам. Для этих целей на полигоне было скрытым образом развернуто свыше 20 подвижных полевых узлов связи на базе автомобильных базовых шасси. Военные провели необходимые мероприятия по маскировке и охране кабелей, а также выполнили нормативы по развертыванию и установке непрерывной связи на всех диапазонах частот. Тренировка проводилась на подвижных радиорелейных станциях Р-419Л, Р-409, радиостанциях Р-140 и с помощью телефонных коммутаторов П-206П «Протей».

В Ульяновске ранее назвали победителей Всеармейского конкурса «Уверенный прием — 2021». Ими стали военнослужащие-связисты Центрального военного округа (ЦВО).