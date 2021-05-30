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новостей
16:44
Происшествия
Писатель Пелевин стал жертвой вора в Петербурге
16:43
Новости Сирии
На севере Сирии произошло покушение на шариатского судью протурецкой группировки
16:41
Происшествия
Воры похитили 300 доз детских вакцин, вместо препарата от COVID-19
16:40
Экономика
Выявлены основные страхи россиян с ипотечными кредитами
16:39
Латинская Америка
Колумбия бьет рекорды смертности от COVID-19 на фоне непрекращающихся протестов
16:39
Шоу-бизнес
Слава планирует купить виллу Софии Ротару в Ялте за 2 млрд рублей
16:38
Шоу-бизнес
Меган Маркл подвергла жизнь сына опасности своим заявлением
16:37
Наука
Ученые из США создали лекарство, которое может замедлить болезнь Альцгеймера
16:37
Происшествия
После ЧП с батутом в Барнауле организуют внеплановые проверки аттракционов
16:28
Политика
Крымчане просят пустить самолеты «Белавиа» на полуостров
16:27
Спорт
Бельгиец Де Брейне сломал нос в преддверии матча с Россией на Евро-2020
16:27
Технологии
Google заставляла производителей смартфонов прятать некоторые функции
16:25
Политика
Власти Техаса признали «голодомор» геноцидом народа Украины
16:25
Происшествия
В Петербурге пьяная учительница пырнула бывшего супруга ножом в сердце
16:24
Происшествия
Экс-координатора «Открытой России» в Чувашии штрафовали за сотрудничество с НКО
16:23
Армия
Военнослужащие ЗВО приняли участие в торжественном параде ко Дню города Дзержинска
16:21
Общество
Жена одного из вирусологов уханьской лаборатории умерла от коронавируса до пандемии
16:21
Экономика
Автопроизводитель Ford готовит выход электроверсии Explorer
16:20
Общество
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Колумбия бьет рекорды смертности от COVID-19 на фоне непрекращающихся протестов

Латинская Америка
Колумбия бьет рекорды смертности от COVID-19 на фоне непрекращающихся протестов
Global Look Press  /  Chepa Beltran / Keystone Press Agency

Богота, 30 мая. Новый рекорд по количеству смертей от коронавируса был зарегистрирован в Колумбии. За минувшие сутки в государстве скончались 540 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

29 мая в южноамериканской стране выявлено 20,5 тысяч случаев заражения СOVID-19. С начала пандемии количество заболевших достигло 3,3 млн человек.

С 540 новыми летальными исходами общее число погибших в Колумбии составляет 87,7 тысячи.

Наибольшее количество смертей   130 было зафиксировано в Боготе, затем следуют департаменты Антиокия (71), Валье-дель-Каука (52) и Сантандер (49).

Что касается суточных заражений, Богота также возглавляет список с 8725 инфицированными. Немногим лучше ситуация в Антиокии (3619), Сантандере (1289), Валье-дель-Кауке (1170) и Кундинамарке (1068).

По информации Минздрава, в Колумбии наблюдается новый всплеск заболеваемости, в основном по причине проходящих в стране акций протеста против президента Ивана Дуке, которые продолжаются с 28 апреля и в результате которых погибли уже 60 человек.

Колумбия занимает шестое место в Латинской Америке по количеству заражений и четвертое — по числу летальных исходов.
Вакцинация населения, начавшаяся в середине февраля, идет медленными темпами. К этому времени в стране было сделано 9,3 млн прививок. Количество граждан, получивших обе дозы препарата от коронавируса, составляет 3,2 млн человек.

Правительство планирует до конца 2021 года вакцинировать 70% населения, для чего были закуплены 14,2 млн доз вакцин от COVID-19.

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колумбия смертность covid-19
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