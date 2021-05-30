Колумбия бьет рекорды смертности от COVID-19 на фоне непрекращающихся протестов

Богота, 30 мая. Новый рекорд по количеству смертей от коронавируса был зарегистрирован в Колумбии. За минувшие сутки в государстве скончались 540 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
#ReporteCOVID19 29 de mayo:— MinSaludCol (@MinSaludCol) May 29, 2021
19.661 recuperados
20.494. nuevos casos
540 fallecidos
Muestras: 86.358
PCR: 49.511
Antígeno: 36.847
Total:
3.141.549 recuperados
3.363.061 casos
87.747 fallecidos
16.878.897 muestras procesadas
122.809 casos activoshttps://t.co/SiKTpTCQ3W pic.twitter.com/etWjzC5qin
29 мая в южноамериканской стране выявлено 20,5 тысяч случаев заражения СOVID-19. С начала пандемии количество заболевших достигло 3,3 млн человек.
С 540 новыми летальными исходами общее число погибших в Колумбии составляет 87,7 тысячи.
Наибольшее количество смертей — 130 — было зафиксировано в Боготе, затем следуют департаменты Антиокия (71), Валье-дель-Каука (52) и Сантандер (49).
Что касается суточных заражений, Богота также возглавляет список с 8725 инфицированными. Немногим лучше ситуация в Антиокии (3619), Сантандере (1289), Валье-дель-Кауке (1170) и Кундинамарке (1068).
По информации Минздрава, в Колумбии наблюдается новый всплеск заболеваемости, в основном по причине проходящих в стране акций протеста против президента Ивана Дуке, которые продолжаются с 28 апреля и в результате которых погибли уже 60 человек.
Колумбия занимает шестое место в Латинской Америке по количеству заражений и четвертое — по числу летальных исходов.
Вакцинация населения, начавшаяся в середине февраля, идет медленными темпами. К этому времени в стране было сделано 9,3 млн прививок. Количество граждан, получивших обе дозы препарата от коронавируса, составляет 3,2 млн человек.
Informe de actividad de #vacunación en Colombia????????, con corte al 28 de mayo de 2021, 11:59 p.m.— MinSaludCol (@MinSaludCol) May 29, 2021
✌️#Vacunémonos pic.twitter.com/0uN7O1iINu
Правительство планирует до конца 2021 года вакцинировать 70% населения, для чего были закуплены 14,2 млн доз вакцин от COVID-19.