Колумбия бьет рекорды смертности от COVID-19 на фоне непрекращающихся протестов

Богота, 30 мая. Новый рекорд по количеству смертей от коронавируса был зарегистрирован в Колумбии. За минувшие сутки в государстве скончались 540 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

#ReporteCOVID19 29 de mayo:



19.661 recuperados

20.494. nuevos casos

540 fallecidos



Muestras: 86.358

PCR: 49.511

Antígeno: 36.847



Total:



3.141.549 recuperados

3.363.061 casos

87.747 fallecidos

16.878.897 muestras procesadas

122.809 casos activoshttps://t.co/SiKTpTCQ3W pic.twitter.com/etWjzC5qin — MinSaludCol (@MinSaludCol) May 29, 2021

29 мая в южноамериканской стране выявлено 20,5 тысяч случаев заражения СOVID-19. С начала пандемии количество заболевших достигло 3,3 млн человек.

С 540 новыми летальными исходами общее число погибших в Колумбии составляет 87,7 тысячи.

Наибольшее количество смертей — 130 — было зафиксировано в Боготе, затем следуют департаменты Антиокия (71), Валье-дель-Каука (52) и Сантандер (49).

Что касается суточных заражений, Богота также возглавляет список с 8725 инфицированными. Немногим лучше ситуация в Антиокии (3619), Сантандере (1289), Валье-дель-Кауке (1170) и Кундинамарке (1068).

По информации Минздрава, в Колумбии наблюдается новый всплеск заболеваемости, в основном по причине проходящих в стране акций протеста против президента Ивана Дуке, которые продолжаются с 28 апреля и в результате которых погибли уже 60 человек.

Колумбия занимает шестое место в Латинской Америке по количеству заражений и четвертое — по числу летальных исходов.

Вакцинация населения, начавшаяся в середине февраля, идет медленными темпами. К этому времени в стране было сделано 9,3 млн прививок. Количество граждан, получивших обе дозы препарата от коронавируса, составляет 3,2 млн человек.

Informe de actividad de #vacunación en Colombia????????, con corte al 28 de mayo de 2021, 11:59 p.m.



✌️#Vacunémonos pic.twitter.com/0uN7O1iINu — MinSaludCol (@MinSaludCol) May 29, 2021

Правительство планирует до конца 2021 года вакцинировать 70% населения, для чего были закуплены 14,2 млн доз вакцин от COVID-19.