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новостей
16:44
Происшествия
Писатель Пелевин стал жертвой вора в Петербурге
16:43
Новости Сирии
На севере Сирии произошло покушение на шариатского судью протурецкой группировки
16:41
Происшествия
Воры похитили 300 доз детских вакцин, вместо препарата от COVID-19
16:40
Экономика
Выявлены основные страхи россиян с ипотечными кредитами
16:39
Латинская Америка
Колумбия бьет рекорды смертности от COVID-19 на фоне непрекращающихся протестов
16:39
Шоу-бизнес
Слава планирует купить виллу Софии Ротару в Ялте за 2 млрд рублей
16:38
Шоу-бизнес
Меган Маркл подвергла жизнь сына опасности своим заявлением
16:37
Наука
Ученые из США создали лекарство, которое может замедлить болезнь Альцгеймера
16:37
Происшествия
После ЧП с батутом в Барнауле организуют внеплановые проверки аттракционов
16:28
Политика
Крымчане просят пустить самолеты «Белавиа» на полуостров
16:27
Спорт
Бельгиец Де Брейне сломал нос в преддверии матча с Россией на Евро-2020
16:27
Технологии
Google заставляла производителей смартфонов прятать некоторые функции
16:25
Политика
Власти Техаса признали «голодомор» геноцидом народа Украины
16:25
Происшествия
В Петербурге пьяная учительница пырнула бывшего супруга ножом в сердце
16:24
Происшествия
Экс-координатора «Открытой России» в Чувашии штрафовали за сотрудничество с НКО
16:23
Армия
Военнослужащие ЗВО приняли участие в торжественном параде ко Дню города Дзержинска
16:21
Общество
Жена одного из вирусологов уханьской лаборатории умерла от коронавируса до пандемии
16:21
Экономика
Автопроизводитель Ford готовит выход электроверсии Explorer
16:20
Общество
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Общество
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Кейт Миддлтон вышла в свет в повседневном наряде

Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон вышла в свет в повседневном наряде
Global Look Press  /  Pool/Keystone Press Agency

Лондон, 30 мая. Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон получила первый компонент вакцины от коронавируса. На процедуру она пришла в повседневном наряде.

Момент прохождения супругой принца Уильяма первого этапа вакцинации был запечатлен за камеру. Жена будущего короля Великобритании вышла в свет в повседневной одежде, чем заслужила новую волну восхищенных комплиментов от подписчиков. Из украшений Миддлтон предпочла оставить только серьги и драгоценное кольцо с сапфиром, подаренное мужем в день помолвки.

«Я получила свою первую дозу вакцины в лондонском Музее науки. Очень благодарна всем, кто принимает участие в борьбе с вирусом. Спасибо за все, что вы делаете», — высказалась герцогиня.

Под публикацией армия фанатов супруги будущего короля тут же выразила свое восхищение простотой и лаконичностью стиля своего кумира. Они похвалили Миддлтон за то, что она не стремится выделяться и кичиться дорогой одеждой, хотя имеет такую возможность.

«Вы мой кумир по стилю!»:

«Как всегда просто, но со вкусом! Хотя могли бы прийти в платье от кутюрье», — заявили фанаты.

Принц Уильям сделал прививку от коронавируса еще в начале мая. Сообщение об этом появилось в социальных сетях. Сама королева Елизавета II вакцинировалась от опасного недуга еще зимой.

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Принц Уильям Кейт Миддлтон вакцина
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Все новости / Шоу-бизнес / Кейт Миддлтон вышла в свет в повседневном наряде
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