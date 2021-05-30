Кейт Миддлтон вышла в свет в повседневном наряде

Лондон, 30 мая. Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон получила первый компонент вакцины от коронавируса. На процедуру она пришла в повседневном наряде.

Момент прохождения супругой принца Уильяма первого этапа вакцинации был запечатлен за камеру. Жена будущего короля Великобритании вышла в свет в повседневной одежде, чем заслужила новую волну восхищенных комплиментов от подписчиков. Из украшений Миддлтон предпочла оставить только серьги и драгоценное кольцо с сапфиром, подаренное мужем в день помолвки.

«Я получила свою первую дозу вакцины в лондонском Музее науки. Очень благодарна всем, кто принимает участие в борьбе с вирусом. Спасибо за все, что вы делаете», — высказалась герцогиня.

Под публикацией армия фанатов супруги будущего короля тут же выразила свое восхищение простотой и лаконичностью стиля своего кумира. Они похвалили Миддлтон за то, что она не стремится выделяться и кичиться дорогой одеждой, хотя имеет такую возможность.

«Вы мой кумир по стилю!»: «Как всегда просто, но со вкусом! Хотя могли бы прийти в платье от кутюрье», — заявили фанаты.

Принц Уильям сделал прививку от коронавируса еще в начале мая. Сообщение об этом появилось в социальных сетях. Сама королева Елизавета II вакцинировалась от опасного недуга еще зимой.