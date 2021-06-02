Разрешение на загрязнение: как бумажная фабрика Пензы губит экологию региона

На фоне развития общемировой тенденции к тотальному мониторингу экологической обстановки планеты России удалось сделать значительный рывок в области сохранения ее богатого природного наследия.

Одним из важнейших шагов страны в этом направлении стало внесение поправок в статью 114 Конституции РФ, которую дополнили важным пунктом о необходимости заботы об окружающем мире.

«Правительство Российской Федерации осуществляет меры, направленные на создание благоприятных условий жизнедеятельности населения, снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны, формирование в обществе ответственного отношения к животным», — гласит пункт основного закона.

Тем не менее, несмотря на положительно заданный вектор к улучшению экологической ситуации в России, предприятия некоторых регионов страны требованиями Конституции открыто пренебрегают, продолжая загрязнять окружающую среду отходами производства.

Именно такая ситуация сложилась в Пензе, крупнейшая водная артерия которой в скором времени рискует стать необитаемой из-за незаконных действий одной из старейших компаний России по производству бумажной продукции. В том, почему воды притока Волги регулярно отравляются губящими все живое промышленными ядами, разбирался корреспондент ФАН.

Штрафы не страшны

Холдинговая компания «Маяк», специализирующаяся на производстве бумаги, картона и изделий из них, уходит корнями в 1850 год, когда в Пензе была впервые открыта Сурская писчебумажная фабрика. Это одно из крупнейших предприятий области, продукция которого не только поставляется в соседние регионы, но и экспортируется в зарубежные страны.

pnzreg.ru / Официальный портал Правительства Пензенской области

Несмотря на известное имя и высокое качество производимого товара, компания «Маяк» неоднократно была уличена в сбросе неочищенных отходов в реку Старая Сура, что приводит к регулярной гибели значительной части фауны водного объекта. Так, по состоянию на 2019 год фирма нанесла ущерб на сумму около одного миллиона рублей.

Река Старая Сура — это бывшее русло более крупной реки Суры, в настоящий момент она является ее притоком. Предприятие по производству бумажной продукции расположено на берегу Старой Суры вблизи ее слияния с Сурой, а значит, большая часть химикатов неминуемо попадает и в более крупную реку.

«ОАО «Маяк» осуществляет сброс недостаточно очищенных промышленных сточных вод в реку Старая Сура. За это нарушение природоохранного законодательства оно постоянно привлекается к административной ответственности. За причинение вреда водному объекту ОАО «Маяк» неоднократно предъявлялись ущербы на общую сумму около миллиона рублей. Предприятию регулярно выдаются предписания об устранении нарушений природоохранного законодательства в области охраны водных объектов», — отмечал в 2019-м экс-руководитель управления Росприроднадзора по Пензенской области Евгений Ершов.

Однако и предписания компания зачастую игнорирует, что оборачивается регулярными штрафами, размер которых несоизмерим с размером нанесенного ущерба. Так, к началу 2019 года «Маяк» обязали выплатить всего 100 тысяч рублей.

Примечательно, что предприятие имеет разрешения от министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области как на использование водного объекта, так и на сброс в него загрязняющих веществ. Однако установленные безвредные для экологии нормы компанией чаще всего не соблюдаются, что и приводит к печальным результатам.

Катастрофические последствия

Один из наиболее громких инцидентов с гибелью обитателей Старой Суры произошел в конце октября 2020 года. Тогда тревогу забили местные жители, когда увидели рядом с местом слива в реку промышленных отходов компании «Маяк» тысячи трупов рыб, раков и даже змей, всплывших на поверхность воды.

Федеральное агентство новостей / Илья Пушкарев

Сотрудниками управления Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям была организована срочная проверка, которая подтвердила наличие нарушений при сбросе предприятием отходов.

«В результате отбора проб воды выявлено нарушение водопользования при сбросе сточных вод в водный объект, а именно: выявлено превышение норматива допустимого сброса. За совершение указанного правонарушения в отношении юридического и должностного лица были составлены протоколы об административных нарушениях по части 1 статьи 8.14 КоАП РФ. Выдано предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований», — пояснил ФАН исполняющий обязанности заместителя руководителя управления Михаил Маркин.

На устранение нарушений компании было предоставлено целых девять месяцев.

В мае 2021 года история повторилась. Поверхность Старой Суры вблизи трубы сброса промышленных отходов производства покрылась неестественной белой пеной, источающей резкий неприятный запах. В ответ на многочисленные жалобы горожан на место прибыли специалисты министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

«В ходе проведения рейдового осмотра рядом с производственной компанией «Маяк» было выявлено два места сброса сточных вод, на одном из которых был зафиксирован сброс неочищенных сточных вод с образованием пенки мутного бежевого цвета», — рассказал ФАН временно исполняющий обязанности Министра Илья Галкин.

Федеральное агентство новостей / Илья Пушкарев

Так как экологический надзор за деятельностью компании «Маяк» осуществляет управление Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям, региональный минлесхоз предоставил право производить дальнейшее расследование уполномоченному органу.

Проверки не будет

Согласно выданному Росприроднадзором предписанию, компания обязана устранить нарушения октября 2020 года до 21 августа текущего года. Майские нарушения входят в этот период времени, отчего внеплановая проверка по факту инцидента не может быть организована в связи с неистечением установленного предписанием строка.

«18 мая 2021 года поступило сообщение о сбросах целлюлозы в реку Старая Сура. В связи с тем, что срок выданного ранее предписания по аналогичному нарушению не истек, проведение внеплановой проверки не представляется возможным. В октябре 2021, согласно плану контрольно-надзорной деятельности, будет проведена плановая выездная проверка в отношении ОАО «Маяк», — резюмировал и.о. замруководителя управления Михаил Маркин.

Дважды за год предприятие по производству бумажной продукции ОАО «Маяк» совершило незаконный сброс неочищенных сточных вод в реку Старая Сура. Предписание, выданное компании после первого нарушения экологического законодательства, не соблюдается. Напротив — имеет место повторное отравление местности химическими отходами производства, оказывающее негативное влияние на флору и фауну водных объектов.

Лишь в октябре текущего года после плановой проверки Росприроднадзора станет ясно, внесла ли компания коррективы в процесс очистки отходов производства. В случае обнаружения нарушений руководство предприятия вновь будет оштрафовано.

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