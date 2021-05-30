Ксения Собчак заявила, что скрывает свою нежность и воспитанность

Москва, 30 мая. Ведущая Ксения Собчак решила удивить своих подписчиков нежным фотоснимком, под которым отметила, что скрывает от публики свою нежность и хорошее воспитание.

Скандальная телеведущая часто заявляет о том, что безразлично относится ко мнению со стороны. Она верит в правильность и искренность своих действий, отличаясь беспринципностью ради выполнения своих целей. Пару месяцев назад журналистка выпустила интервью со скопинским маньяком, который провел в заключении 17 лет. Многие осудили ее за разговор с преступником, который в начале нулевых четыре года держал в подвале и насиловал двух девушек. Однако Собчак заверила, что выполняла свой журналистский долг, ради которого готова, если понадобится, улыбаться злоумышленнику.

В Instagram звезда опубликовала фото, на котором в платье с открытой спиной предстала перед фанатами совсем в другом амплуа — женственной и нежной светской львицей.

«Если честно, я очень добрая, нежная, сострадательная и воспитанная девушка. Просто я тщательно скрываюсь», — подписала кадр звезда.

Подписчики закидали телеведущую комплиментами, а кое-кто выразил сожаление, что в современном мире приходится скрывать такие добрые качества.

«Как жаль, что мы живем во времена, когда эти качества надо скрывать»; «Очень красиво. Изящно. Культурно-сексуально», — высказали свое мнение фанаты.

Часто комментарии хейтеров касаются внешности именитой журналистки. Недавно она решила ответить им, показав всю абсурдность их претензий и перечислив самые яркие примеры.