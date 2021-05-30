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30 мая 16:46
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новостей
16:44
Происшествия
Писатель Пелевин стал жертвой вора в Петербурге
16:43
Новости Сирии
На севере Сирии произошло покушение на шариатского судью протурецкой группировки
16:41
Происшествия
Воры похитили 300 доз детских вакцин, вместо препарата от COVID-19
16:40
Экономика
Выявлены основные страхи россиян с ипотечными кредитами
16:39
Латинская Америка
Колумбия бьет рекорды смертности от COVID-19 на фоне непрекращающихся протестов
16:39
Шоу-бизнес
Слава планирует купить виллу Софии Ротару в Ялте за 2 млрд рублей
16:38
Шоу-бизнес
Меган Маркл подвергла жизнь сына опасности своим заявлением
16:37
Наука
Ученые из США создали лекарство, которое может замедлить болезнь Альцгеймера
16:37
Происшествия
После ЧП с батутом в Барнауле организуют внеплановые проверки аттракционов
16:28
Политика
Крымчане просят пустить самолеты «Белавиа» на полуостров
16:27
Спорт
Бельгиец Де Брейне сломал нос в преддверии матча с Россией на Евро-2020
16:27
Технологии
Google заставляла производителей смартфонов прятать некоторые функции
16:25
Политика
Власти Техаса признали «голодомор» геноцидом народа Украины
16:25
Происшествия
В Петербурге пьяная учительница пырнула бывшего супруга ножом в сердце
16:24
Происшествия
Экс-координатора «Открытой России» в Чувашии штрафовали за сотрудничество с НКО
16:23
Армия
Военнослужащие ЗВО приняли участие в торжественном параде ко Дню города Дзержинска
16:21
Общество
Жена одного из вирусологов уханьской лаборатории умерла от коронавируса до пандемии
16:21
Экономика
Автопроизводитель Ford готовит выход электроверсии Explorer
16:20
Общество
Движение на оранжевой ветке московского метро восстановлено
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Общество
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Ксения Собчак заявила, что скрывает свою нежность и воспитанность

Шоу-бизнес
Ксения Собчак заявила, что скрывает свою нежность и воспитанность
Global Look Press  /  Nikolay Titov

Москва, 30 мая. Ведущая Ксения Собчак решила удивить своих подписчиков нежным фотоснимком, под которым отметила, что скрывает от публики свою нежность и хорошее воспитание.

Скандальная телеведущая часто заявляет о том, что безразлично относится ко мнению со стороны. Она верит в правильность и искренность своих действий, отличаясь беспринципностью ради выполнения своих целей. Пару месяцев назад журналистка выпустила интервью со скопинским маньяком, который провел в заключении 17 лет. Многие осудили ее за разговор с преступником, который в начале нулевых четыре года держал в подвале и насиловал двух девушек. Однако Собчак заверила, что выполняла свой журналистский долг, ради которого готова, если понадобится, улыбаться злоумышленнику.

В Instagram звезда опубликовала фото, на котором в платье с открытой спиной предстала перед фанатами совсем в другом амплуа — женственной и нежной светской львицей.

«Если честно, я очень добрая, нежная, сострадательная и воспитанная девушка. Просто я тщательно скрываюсь», — подписала кадр звезда.

Подписчики закидали телеведущую комплиментами, а кое-кто выразил сожаление, что в современном мире приходится скрывать такие добрые качества.

«Как жаль, что мы живем во времена, когда эти качества надо скрывать»;

«Очень красиво. Изящно. Культурно-сексуально», — высказали свое мнение фанаты.

Часто комментарии хейтеров касаются внешности именитой журналистки. Недавно она решила ответить им, показав всю абсурдность их претензий и перечислив самые яркие примеры.

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собчак журналистка звезды
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Все новости / Шоу-бизнес / Ксения Собчак заявила, что скрывает свою нежность и воспитанность
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