Сборная России по футболу поздравила Головина с 25-летием

Вена, 30 мая. Российская футбольная сборная поздравила с юбилеем полузащитника команды и французского «Монако» Александра Головина.

Четвертьфиналисту чемпионата мира 2018 года Александру Головину исполнилось 25 лет. С днем рождения юбиляра в Twitter-аккаунте поздравила пресс-служба сборной России.

«Головину — 25. Поздравляем Сашу с днем рождения и желаем побольше голов и ассистов, крепкого здоровья и огненного выступления на ЕВРО», — говорится в сообщении.

Головин выступает за сборную России с 2015 года. В составе национальной команды полузащитник провел 36 матчей, забив пять мячей. Вместе с партнерами по сборной страны Головин сейчас завершает подготовку к Евро-2020. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля.

Ранее Александр Головин рассказал об атмосфере в сборной России по футболу. Полузащитник «Монако» сравнивал национальную команду с семьей.