Специалисты из РФ посетили Египет для инспекции аэропортов Хургады и Шарм-эш-Шейха

Каир, 30 мая. Группа российских экспертов прилетела в Египет, чтобы проинспектировать аэропорты Хургады и Шарм-эш-Шейха.

Отмечается, что специалисты планируют еще раз проверить внедрение мер безопасности. Об этом рассказали в Египетской холдинговой компании по управлению аэропортами и организации воздушного движения.

Делегацию из 12 специалистов разделят на две контрольные комиссии. Первая комиссия отправится в Шарм-эш-Шейх, а вторая — в Хургаду. Особое внимание будет уделяться функционированию камер наблюдения, а также процедуре досмотра пассажиров и багажа, пишет ТАСС.

Ранее египетские власти внедрили в транспортную систему страны российские железнодорожные вагоны. Обновленный состав №80 начал выполнять рейсы между Каиром и Асуаном с 26 мая.