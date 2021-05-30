Экс-зять Ельцина рассказал, почему преемником стал Путин

Москва, 30 мая. Бывший зять первого президента РФ Алексей Дьяченко рассказал, почему Владимир Путин стал преемником Бориса Ельцина.

На месте Владимира Путина мог бы быть экс-премьер-министр страны Евгений Примаков, но ему помешало отсутствие личных качеств. Ельцин хотел передать власть более молодому человеку, у которого бы не было ошибок прошлого.

«Ельцин видел своим преемником человека молодого, не несущего груз прошлых ошибок, обязательств и обид. Он хотел, чтобы пришел тот, кто начнет с чистого листа», — рассказал Дьяченко.

Примаков, по словам Дьяченко, за свою карьеру допустил много политических ошибок, что помешало ему стать преемником Ельцина и впоследствии — президентом.

В новогоднем обращении в преддверии 2000 года Ельцин объявил об уходе в отставку. Обязанности лидера государства до выборов были возложены на возглавлявшего правительство Путина. Он впервые вступил в должность президента России 7 мая 2000 года.