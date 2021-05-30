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30 мая 16:46
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:43
Весь мир
На севере Сирии произошло покушение на шариатского судью протурецкой группировки
16:41
Происшествия
Воры похитили 300 доз детских вакцин, вместо препарата от COVID-19
16:41
Происшествия
Писатель Палевин стал жертвой вора в Петербурге
16:40
Экономика
Выявлены основные страхи россиян с ипотечными кредитами
16:39
Латинская Америка
Колумбия бьет рекорды смертности от COVID-19 на фоне непрекращающихся протестов
16:39
Шоу-бизнес
Слава планирует купить виллу Софии Ротару в Ялте за 2 млрд рублей
16:38
Шоу-бизнес
Меган Маркл подвергла жизнь сына опасности своим заявлением
16:37
Наука
Ученые из США создали лекарство, которое может замедлить болезнь Альцгеймера
16:37
Происшествия
После ЧП с батутом в Барнауле организуют внеплановые проверки аттракционов
16:28
Политика
Крымчане просят пустить самолеты «Белавиа» на полуостров
16:27
Спорт
Бельгиец Де Брейне сломал нос в преддверии матча с Россией на Евро-2020
16:27
Технологии
Google заставляла производителей смартфонов прятать некоторые функции
16:25
Политика
Власти Техаса признали «голодомор» геноцидом народа Украины
16:25
Происшествия
В Петербурге пьяная учительница пырнула бывшего супруга ножом в сердце
16:24
Происшествия
Экс-координатора «Открытой России» в Чувашии штрафовали за сотрудничество с НКО
16:23
Армия
Военнослужащие ЗВО приняли участие в торжественном параде ко Дню города Дзержинска
16:21
Общество
Жена одного из вирусологов уханьской лаборатории умерла от коронавируса до пандемии
16:21
Экономика
Автопроизводитель Ford готовит выход электроверсии Explorer
16:20
Общество
Движение на оранжевой ветке московского метро восстановлено
16:17
Общество
Соболь решила повторить «триумфальный» провал на саммите в Женеве
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Экс-зять Ельцина рассказал, почему преемником стал Путин

Политика
Экс-зять Ельцина рассказал, почему преемником стал Путин
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 30 мая. Бывший зять первого президента РФ Алексей Дьяченко рассказал, почему Владимир Путин стал преемником Бориса Ельцина.

На месте Владимира Путина мог бы быть экс-премьер-министр страны Евгений Примаков, но ему помешало отсутствие личных качеств. Ельцин хотел передать власть более молодому человеку, у которого бы не было ошибок прошлого.

«Ельцин видел своим преемником человека молодого, не несущего груз прошлых ошибок, обязательств и обид. Он хотел, чтобы пришел тот, кто начнет с чистого листа», — рассказал Дьяченко.

Примаков, по словам Дьяченко, за свою карьеру допустил много политических ошибок, что помешало ему стать преемником Ельцина и впоследствии — президентом.

В новогоднем обращении в преддверии 2000 года Ельцин объявил об уходе в отставку. Обязанности лидера государства до выборов были возложены на возглавлявшего правительство Путина. Он впервые вступил в должность президента России 7 мая 2000 года.

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путин ельцин примаков
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Все новости / Политика / Экс-зять Ельцина рассказал, почему преемником стал Путин
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