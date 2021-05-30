Финансист Манкевич спрогнозировал укрепление рубля в июне

Москва, 30 мая. Российская валюта может укрепиться в первом месяце лета, считает рыночный эксперт.

Если принимать во внимание исключительно экономические факторы, рубль должен усилиться в июне, так считает президент Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич. Его и других экспертов о будущем рубля опросило издание «Аргументы и Факты«.

«Это означает, что если не произойдет каких-то внешних шоков, то рубль укрепится до 71-73 рублей за доллар», — заявил специалист.

Политическое давление западных стран может нивелировать этот положительный эффект. Угрозы введения новых санкций против России и Белоруссии могут пошатнуть курс рубля. Однако, в июне пройдет важное политическое событие, которое может стать отправной точкой роста российской валюты.