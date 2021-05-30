Сергей Станкевич: Обещания партнерства с НАТО — «успокоительный суррогат» для Украины

Москва, 30 мая. «Успокоительным суррогатом» назвал политический аналитик Сергей Станкевич обновленный пакет целей партнерства с НАТО, который будет предоставлен альянсом Украине.

О предоставлении Киеву так называемого обновленного пакета целей партнерства с НАТО накануне сообщили в украинском министерстве обороны. Однако эксперты не разделяют оптимизма официального Киева по этому поводу и считают, что в перспективе дорога в альянс для Украины будет закрыта.

Политический аналитик Сергей Станкевич, отвечая на вопрос корреспондента ФАН о причинах заигрываний блока с киевскими «ястребами», был категоричен.

«Что касается всех этих идей и «пакетов» — все это не более чем способы как-то успокоить украинское руководство в его шумных публичных требованиях и дать ему некий успокоительный суррогат тесного сотрудничества. Принципиально эти формулы ничего не меняют — у Украины уже есть особый статус в сотрудничестве. Здесь, скорее, работает своеобразная система знаков и символов, но о существенном изменении статуса Украины речи не идет. Действительно, в обозримом будущем никаких шансов получить даже план действий по членству, не говоря уже о прямом вступлении в организацию, у Киева нет».

Заседание комитета по партнерству и коллективной безопасности при участии украинской стороны состоялось 28 мая. На сайте Министерства обороны Украины отмечается, что в ходе встречи представители ряда стран НАТО отметили некий прогресс в реформах оборонной сферы, но, по словам Сергея Станкевича, это не должно давать Киеву напрасных надежд.

«Ни в коем случае не хотят включения Украины и Грузии в НАТО европейские страны, особенно «старая» Европа в лице Германии и Франции», — отметил эксперт.

Тем не менее «обновленный пакет целей партнерства» в ближайшее время будет направлен на рассмотрение Евроатлантического совета. Но даже в этом случае Украину как не приглашали на мероприятия альянса, так, вероятно, не будут приглашать и впредь. Несмотря на сетования главы МИД Дмитрия Кулебы, не понимающего, как НАТО может проводить хоть что-либо без участия Киева.