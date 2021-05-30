Порядок определения инвестпроектов и их поддержки изменили в России

Москва, 30 мая. Постановление, увеличивающее перечень отраслей и проектов, на реализацию которых регионы РФ могут потратить средства, подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Речь идет о деньгах, высвобождаемых по итогам реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам. В документе объясняется, что субъектам РФ был продлен период погашения займов, и эти средства могут быть направлены в запуск новых инвестиционных проектов в ряде значимых отраслей: сельское хозяйство, дорожное и жилищное строительство, туризм. Подписанное премьером постановление расширяет соответствующий перечень.

Его дополняет транспорт общего пользования, строительство аэропортовой инфраструктуры, обеспечение электрической энергией, газом и паром. В отношении конкретных объектов — деньги можно инвестировать в инфраструктуру индустриальных (промышленных) парков и технопарков, особых экономических зон, территорий опережающего развития, инновационных научно-технологических центров.

«Причем не только в создание и реконструкцию объектов, но и в их модернизацию», — уточняется в документе.

Накануне Мишустин подписал постановление, утверждающее новую систему управления государственными программами (ГП).