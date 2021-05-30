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30 мая 16:45
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:43
Весь мир
На севере Сирии произошло покушение на шариатского судью протурецкой группировки
16:41
Происшествия
Воры похитили 300 доз детских вакцин, вместо препарата от COVID-19
16:41
Происшествия
Писатель Палевин стал жертвой вора в Петербурге
16:40
Экономика
Выявлены основные страхи россиян с ипотечными кредитами
16:39
Латинская Америка
Колумбия бьет рекорды смертности от COVID-19 на фоне непрекращающихся протестов
16:39
Шоу-бизнес
Слава планирует купить виллу Софии Ротару в Ялте за 2 млрд рублей
16:38
Шоу-бизнес
Меган Маркл подвергла жизнь сына опасности своим заявлением
16:37
Наука
Ученые из США создали лекарство, которое может замедлить болезнь Альцгеймера
16:37
Происшествия
После ЧП с батутом в Барнауле организуют внеплановые проверки аттракционов
16:28
Политика
Крымчане просят пустить самолеты «Белавиа» на полуостров
16:27
Спорт
Бельгиец Де Брейне сломал нос в преддверии матча с Россией на Евро-2020
16:27
Технологии
Google заставляла производителей смартфонов прятать некоторые функции
16:25
Политика
Власти Техаса признали «голодомор» геноцидом народа Украины
16:25
Происшествия
В Петербурге пьяная учительница пырнула бывшего супруга ножом в сердце
16:24
Происшествия
Экс-координатора «Открытой России» в Чувашии штрафовали за сотрудничество с НКО
16:23
Армия
Военнослужащие ЗВО приняли участие в торжественном параде ко Дню города Дзержинска
16:21
Общество
Жена одного из вирусологов уханьской лаборатории умерла от коронавируса до пандемии
16:21
Экономика
Автопроизводитель Ford готовит выход электроверсии Explorer
16:20
Общество
Движение на оранжевой ветке московского метро восстановлено
16:17
Общество
Соболь решила повторить «триумфальный» провал на саммите в Женеве
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Порядок определения инвестпроектов и их поддержки изменили в России

Экономика
Порядок определения инвестпроектов и их поддержки изменили в России
Федеральное агентство новостей

Москва, 30 мая. Постановление, увеличивающее перечень отраслей и проектов, на реализацию которых регионы РФ могут потратить средства, подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Речь идет о деньгах, высвобождаемых по итогам реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам. В документе объясняется, что субъектам РФ был продлен период погашения займов, и эти средства могут быть направлены в запуск новых инвестиционных проектов в ряде значимых отраслей: сельское хозяйство, дорожное и жилищное строительство, туризм. Подписанное премьером постановление расширяет соответствующий перечень.

Его дополняет транспорт общего пользования, строительство аэропортовой инфраструктуры, обеспечение электрической энергией, газом и паром. В отношении конкретных объектов — деньги можно инвестировать в инфраструктуру индустриальных (промышленных) парков и технопарков, особых экономических зон, территорий опережающего развития, инновационных научно-технологических центров.

«Причем не только в создание и реконструкцию объектов, но и в их модернизацию», — уточняется в документе.

Накануне Мишустин подписал постановление, утверждающее новую систему управления государственными программами (ГП).

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мишустин регионы инвестпроекты
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Все новости / Экономика / Порядок определения инвестпроектов и их поддержки изменили в России
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