СК переквалифицировал дело о смертельном задержании под Новосибирском

Новосибирск, 30 мая. Действия инспектора ДПС, выстрелившего в голову 19-летнему юноше, переквалифицировали в причинение смерти по неосторожности, сообщили в СУ СКР по Новосибирской области.

Пострадавший Викул А. впал в кому. Спустя сутки он скончался в реанимации, не приходя в сознание, сообщало Федеральное агентство новостей. Сотруднику Госавтоинспекции предъявят обвинение в непредумышленном убийстве.

Полицейские задержали водителя, который нарушил ПДД и проигнорировал требование об остановке. Когда юношу усаживали в патрульную машину, его 19-летний друг решил прийти на помощь и оказал сопротивление стражам порядка. Во время борьбы один из инспекторов достал табельное оружие и выстрелил оппоненту голову.