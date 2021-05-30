Американские ученые проследили за поведением мозга после наркоза

Вашингтон, 30 мая. Процесс отключения и перезагрузки сознания человека после глубокого наркоза стал объектом изучения американских ученых.

Согласно исследованию, результаты которого появились в журнале eLife, добровольцев вводили в состояние наркоза при помощи изофлурана и пропофола. Всего в эксперименте участвовали 30 человек.

Испытуемые провели под наркозом три часа. Как рассказали специалисты из США, при помощи ЭЭГ им удалось понаблюдать за активацией мозга. Первым делом отключалась функция органа, отвечающая за решение абстрактных задач.

Выяснилось, что восстановление внимания и реакции занимает гораздо больше времени, поделились ученые. По их словам, это говорит о том, что здоровый мозг устойчив даже при длительном воздействии глубокой анестезии.

Американские ученые доказали, что мыслительные функции человека снижаются из-за просмотра телевизора. Как сообщалось ранее, о трех исследованиях по этому вопросу рассказал портал Naked Science.