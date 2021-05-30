«Мы ее любим»: Георгий Мартиросян об актрисе Роксане Бабаян

Советская и российская эстрадная певица, актриса театра и кино, народная артистка РФ Роксана Бабаян сегодня празднует свой 75-й день рождения. По такому чудесному поводу в беседе с ФАН юбиляршу поздравил актер театра и кино, заслуженный артист Российской Федерации Георгий Мартиросян.

Собеседник поделился впечатлениями от совместной работы с артисткой на съемках картины «Моя морячка».

«Она просто очаровательный человек. Редко встречаются такие люди, в которых сочетается скромность и выдающийся талант. В Роксане как раз есть это. Я всегда счастлив, когда встречаю [таких] людей», — сообщил заслуженный артист Российской Федерации.

Георгий Мартиросян также припомнил занимательный случай со съемочной площадки.

«Она играла эпизод в пункте проката и придумала себе проблему с произношением букв «С» и «Ч». Очень кокетливо играла с Михаилом Державиным и делала умилительный акцент. Съемочная группа была очарована этой ее находкой. Все то и дело начинали смеяться от души», — поведал собеседник ФАН.

Global Look Press / Anatoly Lomohov/Russian Look

В завершение он поделился своими сердечными поздравлениями в адрес именинницы.

«Дай бог, чтобы она и дальше оставалась таким изумительным человеком и радовала нас дальше своими победами. Желаю ей радости в сердце. Низкий поклон Роксаночке. Мы ее любим», — заверил Георгий Мартиросян.

Ранее режиссер Зиновий Ройзман через ФАН поздравил с днем рождения актрису Марию Шукшину.