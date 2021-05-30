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31 мая 00:21
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
00:19
Экономика
Делегация США станет самой многочисленной на ПМЭФ-2021
00:17
Экономика
«Почта России» перейдет в формат холдинга
00:16
Экономика
Российские банки переведут 30% сотрудников на удаленку
00:07
Технологии
Первые восемь стандартов для искусственного интеллекта утвердили в России
00:02
Общество
Он — гений: Владимир Брыляков поздравил с днем рождения Владимира Кузьмина
00:00
Общество
Мясников назвал неожиданную опасность масочного режима
23:47
Происшествия
Екатеринбургский стрелок имел лицензию на карабин «Вепрь»
23:45
Шоу-бизнес
Манижа раскрыла цель поездки на Евровидение в Роттердам
23:24
Общество
Россиянам рассказали о способности комаров передавать опасные заболевания
23:22
Политика
МИД Белоруссии рассказал об ответных санкциях против Украины
23:11
Происшествия
Мужчина из Екатеринбурга восемь раз выстрелил в бойцов Росгвардии
23:07
Происшествия
Массовая драка на Невском проспекте попала на видео
23:05
Происшествия
Опубликована видеозапись задержания стрелка из Екатеринбурга
23:00
Шоу-бизнес
«Мы ее любим»: Георгий Мартиросян об актрисе Роксане Бабаян
22:57
Происшествия
Водитель BMW протаранил скорую в Петербурге
22:52
Политика
Митинги против «преступлений Израиля» в секторе Газа прошли в США
22:41
Происшествия
Стрелок из Екатеринбурга был уволен из МВД десять лет назад
22:39
Общество
Юрист объяснил, в каких случаях банк вернет украденные мошенниками средства
22:31
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«Мы ее любим»: Георгий Мартиросян об актрисе Роксане Бабаян

Шоу-бизнес
«Мы ее любим»: Георгий Мартиросян об актрисе Роксане Бабаян
Global Look Press  /  Anatoly Lomohov/Russian Look

Советская и российская эстрадная певица, актриса театра и кино, народная артистка РФ Роксана Бабаян сегодня празднует свой 75-й день рождения. По такому чудесному поводу в беседе с ФАН юбиляршу поздравил актер театра и кино, заслуженный артист Российской Федерации Георгий Мартиросян.

Собеседник поделился впечатлениями от совместной работы с артисткой на съемках картины «Моя морячка».

«Она просто очаровательный человек. Редко встречаются такие люди, в которых сочетается скромность и выдающийся талант. В Роксане как раз есть это. Я всегда счастлив, когда встречаю [таких] людей», — сообщил заслуженный артист Российской Федерации.

Георгий Мартиросян также припомнил занимательный случай со съемочной площадки.

«Она играла эпизод в пункте проката и придумала себе проблему с произношением букв «С» и «Ч». Очень кокетливо играла с Михаилом Державиным и делала умилительный акцент. Съемочная группа была очарована этой ее находкой. Все то и дело начинали смеяться от души», — поведал собеседник ФАН.

Мы ее любим: Георгий Мартиросян об актрисе Роксане Бабаян
Global Look Press  / Anatoly Lomohov/Russian Look

В завершение он поделился своими сердечными поздравлениями в адрес именинницы.

«Дай бог, чтобы она и дальше оставалась таким изумительным человеком и радовала нас дальше своими победами. Желаю ей радости в сердце. Низкий поклон Роксаночке. Мы ее любим», — заверил Георгий Мартиросян.

Ранее режиссер Зиновий Ройзман через ФАН поздравил с днем рождения актрису Марию Шукшину.

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георгий мартиросян роксана бабаян
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Все новости / Шоу-бизнес / «Мы ее любим»: Георгий Мартиросян об актрисе Роксане Бабаян
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