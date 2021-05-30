Латинская Америка переживает кризис насилия в отношении женщин

Буэнос-Айрес, 30 мая. Количество убийств женщин и девочек на гендерной почве значительно увеличилось с начала пандемии в Латинской Америке. Последние цифры в Аргентине и Боливии указывают на тревожную тенденцию. О случаях убийств сообщают Национальный реестр фемицидов Аргентины и Специальная прокуратура по преступлениям против жизни и личной неприкосновенности Боливии.

Пандемия COVID-19 усугубила проблему насилия на гендерной почве по всему миру. К санитарному и экономическому кризису прибавилась еще угроза жизни миллионов женщин от рук мужчин, особенно за закрытыми дверями квартир и домов.

Многочисленные организации и эксперты по всей Латинской Америке предупреждают о важности проблемы. В ноябре 2020 года континентальное движение «Планета Она» (Planeta Ella) и Латиноамериканская сеть против гендерного насилия, в которую входят 35 организаций в 21 стране, объявили о чрезвычайной ситуации для женщин в Латинской Америке.

В апреле Национальная сеть по делам беженцев Мексики отметила рост насилия против представительниц прекрасного пола на 60%, по сравнению с 2020 годом. В том же месяце Министерство по делам женщин и гендерного равенства Чили рассказало об увеличении подобных случаев на 70%. Национальный институт по делам женщин Уругвая в начале мая заявил об учащении таких преступлений на 80%.

Latinoamérica, 2019 - 4600 femicidios



En 2020:

México- 10 mujeres por día, 976 femicidios

Argentina- 329

Colombia- 600

Paraguay- 50

Chile- 58

Brasil- 1 cada 9 horas. En 5 de los 27 estados la cifra es 750 (5 a diario en los estados de Sao Paulo, Río, Bahía, Ceará y Pernambuco.) — Sídoras (@Sidoras_) April 22, 2021

Насилие над женщинами в Аргентине

По данным Национального реестра фемицидов Аргентины, в 2020 году в государстве было зарегистрировано 287 фемицидов, причем о случаях сообщалось каждые 35 часов.

Организация уточнила, что в общее число входит 251 женщина и шесть трансвеститов и транссексуалов.

En Argentina se cometieron 74 #femicidios en lo que va del año



???? Yanina Muñoz de Mujeres de la Matria Latinoamericana (#Mumalá) en #TodoPasa: "Entre el 1º y el 30 de abril 2021 hemos registrado 74 femicidios. Nos sirve para dimensionar la problemática de la violencia" pic.twitter.com/IXwFQdchfL — Radio ATE FM 89.3 (@Radio_ATE) May 3, 2021

84% жертв ранее имели связь с преступником, тогда как почти 80% инцидентов произошли в контексте домашнего насилия.

230 несовершеннолетних детей остались сиротами по причине убийств и исчезновений беременных, мигрантов, представительниц коренных народов, женщин с ограниченными возможностями и других.

Только в 247 судебных делах, возбужденных по причине фемицидов, был вынесен приговор. Тем временем 32 расследования закрыли, еще в 209 случаях судебный процесс пока продолжается.

Среди районов страны, наиболее затронутых этим бедствием, на первом месте находится провинция Хухуй, затем Тукуман, Чако, Сальта, Мисьонес, Санта-Фе и Корриентес.

С начала 2021 года было зафиксировано уже более 115 дел по гендерному насилию, 74 фемицида, 22 инцидента на гендерной почве, 109 покушений на жизнь.

Несмотря на попытки правительства Альберто Фернандеса по борьбе с гендерным насилием, в том числе создания Министерства по делам женщин, полов и разнообразия, случаи фемицидов продолжают учащаться.

Гендерное насилие в Боливии

Два новых фемицида в Боливии отразили критическую ситуацию в стране, в которой каждые три дня умирает одна гражданка государства, и многие преступления подобного типа остаются нераскрытыми или незарегистрированными.

Первый инцидент зафиксировали 28 мая в муниципалитете Сан-Лукас департамента Чукисака, где местные жители сообщили об убийстве 16-летней Эльсы С. В. Жертва была удушена шнурком от кроссовок, также ее подвергли сексуальному насилию. Последним человеком, говорившим с девушкой, был ее парень Хуан К. А., которого арестовали при попытке покинуть город.

Второй случай произошел в муниципалитете Котагайта департамента Потоси, где 45-летняя Фауста П. М. была убита 48-летним мужем Анхелем М. А., которого сейчас разыскивает полиция. Он ударил жену тяжелым предметом по голове. 11-летняя дочь супружеской пары стала свидетельницей преступления. Она выбежала из дома, чтобы попросить помощи у соседей.

По данным Прокуратуры Боливии, с 1 января по 29 мая 2021 года был зафиксирован 51 случай убийства женщин. Департаментом с самым высоким уровнем насилия стал Ла-Пас с 14 инцидентами, затем идут Кочабамба с десятью случаями, Санта-Крус с девятью, Оруро с шестью, Потоси и Чукисака с четырьмя в каждом, а также Тариха и Панда, где произошло по одному преступлению.

Насилие в Мексике

По некоторым подсчетам, в Мексике ежедневно по причине гендерного насилия погибают 10 представительниц прекрасного пола, еще 26 пропадают без вести. По информации Национального гражданского наблюдательного совета по проблеме фемицидов (OCNF), в 2020 году в стране убиты 3752 женщины. Однако лишь 26% из них (976 случаев) были зарегистрированы в качестве фемицидов.

В январе 2021 года OCNF сообщил о 67 убийствах женщин на гендерной почве.

Del 2000 al 2019, han asesinado

en México a más de 42 mil mujeres y desaparecido a más de 62 mil.



En estos 19 años, una guerra transformó los patrones y niveles de violencia. Pero, la misoginia y precariedad donde se germina la violencia de género permanecen constantes. pic.twitter.com/uYwbA7DgXd — Data Cívica (@datacivica) May 27, 2021

Фемициды в Колумбии

В 2020 г. в Колумбии было зафиксировано на 9% больше фемицидов, чем в предыдущем (630).

По сведениям Фонда по проблеме фемицидов Колумбии, только между январем и февралем 2021 года произошло минимум 46 убийств женщин на гендерной почве.

Гендерное насилие в Бразилии

В среднем каждый час умирает одна жительница Бразилии. По данным Distintas Latitudes, между мартом и июнем 2020 года погибло 429 женщин.

В первые две недели 2021 г. были зарегистрированы 50 фемицидов, то есть каждый день умирало около четырех женщин. Таким образом, более 2000 детей остались сиротами в результате насилия на гендерной почве.

Фемициды в Чили

В августе 2020 года, по итогам исследования Министерства по делам женщин и гендерного равенства, две из пяти представительниц прекрасного пола страдали от гендерного насилия хотя бы раз в жизни.

В Сети против насилия над женщинами Чили утверждают, что к марту 2021 г. в стране произошло девять фемицидов. За весь прошлый год выявлено 58 случаев убийств.

Насилие над женщинами в Уругвае

К началу марта 2021 . в Уругвае зафиксировано четыре фемицида. За 2020 год жертвами насильственных смертей оказалась 21 женщина из общего числа.

По данным Наблюдательного совета по вопросам гендерного равенства для Латинской Америки и Карибского бассейна, индекс фемицидов на 100 тысяч жительниц в Уругвае значительно выше этого показателя в Аргентине, Перу, Парагвае, Колумбии, Эквадоре и Венесуэле.

По сообщению Национального института по делам женщин, каждые 13 минут соответствующие органы получают жалобу по телефону, связанную с гендерным насилием.