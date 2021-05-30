Главред Hrodna.life задержан в Белоруссии

Гродно, 30 мая. Главный редактор новостного издания Hrodna.life Алексей Шота был задержан белорусской полицией, сообщили в местной ассоциации журналистов.

Мужчина в момент задержания находился в городе Гродно.

«В Гродно задержан главный редактор Hrodna.life Алексей Шота. Задержание прошло около дома журналиста», — говорится в сообщении ассоциации.

Ранее стало известно, что белорусские депутаты ужесточат ответственность журналистов за освещение протестов. Сотрудников изданий приравняют к участникам несанкционированных акций.