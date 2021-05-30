Политолог Сидоров объяснил, почему смягчилась позиция США по России

Москва, 30 мая. США не станут ухудшать отношения с Россией перед запланированным саммитом между лидерами стран. Об этом сообщил политолог, декан факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров.

Эксперт отметил, что сейчас Вашингтон «тормозит» и смягчает свою позицию по отношению к России, а европейские страны, наоборот, ее ужесточают. Поддерживать напряженную обстановку необходимо, потому что это является единственным фактором консолидации.

«Расхождения внутри довольно серьезные. Одна борьба вокруг «Северного потока — 2» является наглядным примером разногласий, которые существуют в Европейском Союзе», — пояснил эксперт.

«Американцам не хотелось бы ссориться» перед проведением переговоров между президентами России Владимиром Путиным и США Джо Байденом. Для Вашингтона этот саммит имеет важное значение, уверен Сидоров.

Встреча лидеров двух стран пройдет 16 июня в Женеве. Информацию уже подтвердил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.