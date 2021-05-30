Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
30 мая 15:18
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:14
Общество
Россияне определили победителя конкурса на самый худший школьный туалет
15:14
Происшествия
Дело топ-менеджмента «Рольфа» Кайро в скором времени передадут в суд
15:14
Политика
Крымский депутат призвал Белоруссию признать полуостров частью России
15:14
Армия
Прибалтика ожидает от США помощи в покупке списанных реактивных установок
15:13
Происшествия
ФАН выяснил причину падения авто с набережной на юге Москвы
15:08
Армия
Политолог Рогулев: США военными расходами загоняют себя в финансовую ловушку
15:08
Общество
Зооволонтеры из Мурманска спасли котенка из-под двигателя автомобиля
15:07
Политика
Главред Hrodna.life задержан в Белоруссии
15:03
Экономика
Путин намерен принять участие в церемонии запуска завода «Аурус»
15:03
Политика
Политолог Сидоров объяснил, почему смягчилась позиция США по России
15:02
Общество
В России могут ввести принудительную установку алкозамков на машины
15:02
Шоу-бизнес
Домработница Пугачевой рассказала о страданиях Киркорова после разрыва с певицей
15:00
Шоу-бизнес
Схватывает все на лету: режиссер Илья Аксенов об актере Никите Ефремове
14:59
Происшествия
Школьница из Волхова сломала руку на батуте
14:58
Армия
Экипажи Балтфлота провели совместную тренировку по противовоздушной обороне
14:56
Спорт
Александр Головин назвал главного фаворита предстоящего Евро-2020
14:53
Общество
Стало известно, кто заменит принца Филиппа на праздновании дня рождения Елизаветы II
14:51
Общество
Всероссийский «Забег» в Ялте собрал сотни спортсменов и любителей длинных дистанций
14:50
Происшествия
Полиция начала поиски владельца лопнувшего в Барнауле батута
14:49
Происшествия
Следователи возбудили дело после взрыва батута в Барнауле
Все новости
30 мая 15:18
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:14
Общество
Россияне определили победителя конкурса на самый худший школьный туалет
15:14
Происшествия
Дело топ-менеджмента «Рольфа» Кайро в скором времени передадут в суд
15:14
Политика
Крымский депутат призвал Белоруссию признать полуостров частью России
15:14
Армия
Прибалтика ожидает от США помощи в покупке списанных реактивных установок
15:13
Происшествия
ФАН выяснил причину падения авто с набережной на юге Москвы
15:08
Армия
Политолог Рогулев: США военными расходами загоняют себя в финансовую ловушку
15:08
Общество
Зооволонтеры из Мурманска спасли котенка из-под двигателя автомобиля
15:07
Политика
Главред Hrodna.life задержан в Белоруссии
15:03
Экономика
Путин намерен принять участие в церемонии запуска завода «Аурус»
15:03
Политика
Политолог Сидоров объяснил, почему смягчилась позиция США по России
15:02
Общество
В России могут ввести принудительную установку алкозамков на машины
15:02
Шоу-бизнес
Домработница Пугачевой рассказала о страданиях Киркорова после разрыва с певицей
15:00
Шоу-бизнес
Схватывает все на лету: режиссер Илья Аксенов об актере Никите Ефремове
14:59
Происшествия
Школьница из Волхова сломала руку на батуте
14:58
Армия
Экипажи Балтфлота провели совместную тренировку по противовоздушной обороне
14:56
Спорт
Александр Головин назвал главного фаворита предстоящего Евро-2020
14:53
Общество
Стало известно, кто заменит принца Филиппа на праздновании дня рождения Елизаветы II
14:51
Общество
Всероссийский «Забег» в Ялте собрал сотни спортсменов и любителей длинных дистанций
14:50
Происшествия
Полиция начала поиски владельца лопнувшего в Барнауле батута
14:49
Происшествия
Следователи возбудили дело после взрыва батута в Барнауле
Все новости

Домработница Пугачевой рассказала о страданиях Киркорова после разрыва с певицей

Шоу-бизнес
Домработница Пугачевой рассказала о страданиях Киркорова после разрыва с певицей
Global Look Press  /  Gennadii Usoev/Russian Look

Москва, 30 мая. Домработница известной артистки Аллы Пугачевой Людмила Дороднова рассказала о тяжелом расставании певицы и поп-короля Филиппа Киркорова и его попытках вернуть брак.

Проблемы в звездной семье начались задолго до официального развода, их причиной стал юморист Максим Галкин. По словам Дородновой, Киркоров далеко не сразу увидел в начинающем артисте соперника. Когда Пугачева все-таки ушла к молодому любовнику, жизнь ее мужа была «разбита».

Дороднова отметила, что король отечественной поп-сцены до последнего не верил в происходящее и пытался вернуть жену. Киркоров думал, что Галкин — новый временный фаворит и вскоре станет частью их прошлого.

«Филипп, как говорится, мечтает и мечтает, что он будет все равно с Аллой. Я говорю: «Филипп, уже все, все уже». Но он думал: вдруг вот они расстанутся, и он будет все равно с ней», — рассказала домработница в интервью для программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

В битве за сердце своей супруги Киркоров был в отчаянии. В какой-то момент он ежедневно отправлял Пугачевой письма, в которых угрожал свести счеты с жизнью или уехать из страны. Режиссер Александр Левшин рассказал, что такие послания сильно ранили Примадонну.

«Он в страданиях писал письма, рвал на себе волосы, обещал покончить с собой, уехать за границу, в падучую падал. И Алла, кстати, когда мы сидели на Истре, и Филя посылал ей письма, она читала и плакала, она за него переживала», — поделился воспоминаниями кинематографист.

На публике пара продолжала изображать любовь и гармонию, хотя на самом деле Пугачева уже давно жила с другим мужчиной. Официально о своем разрыве артисты объявили лишь в 2005 году.

Спустя годы бывшие супруги почти не общаются, многие считают, что они враждуют. Последний раз Киркоров и Пугачева столкнулись на 50-летии певицы Кристины Орбакайте.

Вернуться назад

киркоров пугачева певец певица
Комментировать
Самое популярное
Кедми рассказал о болезненном уроке Путина Западу в Белоруссии
Политика 176408 28 мая 2021
Кедми рассказал о болезненном уроке Путина Западу в Белоруссии
Получены результаты ДНК-теста внебрачного сына Александра Абдулова
Шоу-бизнес 145474 28 мая 2021
Получены результаты ДНК-теста внебрачного сына Александра Абдулова
Путин одной фразой в адрес Лукашенко перечеркнул планы Запада на Белоруссию
Политика 116527 29 мая 2021
Путин одной фразой в адрес Лукашенко перечеркнул планы Запада на Белоруссию
Болгарская актриса Лорина Камбурова скончалась в больнице
Общество 105318 27 мая 2021
Болгарская актриса Лорина Камбурова скончалась в больнице
Сборная России выиграла у Швейцарии в матче ЧМ-2021
Спорт 50377 29 мая 2021
Сборная России выиграла у Швейцарии в матче ЧМ-2021
Все новости / Шоу-бизнес / Домработница Пугачевой рассказала о страданиях Киркорова после разрыва с певицей
Рейтинг@Mail.ru