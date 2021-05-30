Домработница Пугачевой рассказала о страданиях Киркорова после разрыва с певицей

Москва, 30 мая. Домработница известной артистки Аллы Пугачевой Людмила Дороднова рассказала о тяжелом расставании певицы и поп-короля Филиппа Киркорова и его попытках вернуть брак.

Проблемы в звездной семье начались задолго до официального развода, их причиной стал юморист Максим Галкин. По словам Дородновой, Киркоров далеко не сразу увидел в начинающем артисте соперника. Когда Пугачева все-таки ушла к молодому любовнику, жизнь ее мужа была «разбита».

Дороднова отметила, что король отечественной поп-сцены до последнего не верил в происходящее и пытался вернуть жену. Киркоров думал, что Галкин — новый временный фаворит и вскоре станет частью их прошлого.

«Филипп, как говорится, мечтает и мечтает, что он будет все равно с Аллой. Я говорю: «Филипп, уже все, все уже». Но он думал: вдруг вот они расстанутся, и он будет все равно с ней», — рассказала домработница в интервью для программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

В битве за сердце своей супруги Киркоров был в отчаянии. В какой-то момент он ежедневно отправлял Пугачевой письма, в которых угрожал свести счеты с жизнью или уехать из страны. Режиссер Александр Левшин рассказал, что такие послания сильно ранили Примадонну.

«Он в страданиях писал письма, рвал на себе волосы, обещал покончить с собой, уехать за границу, в падучую падал. И Алла, кстати, когда мы сидели на Истре, и Филя посылал ей письма, она читала и плакала, она за него переживала», — поделился воспоминаниями кинематографист.

На публике пара продолжала изображать любовь и гармонию, хотя на самом деле Пугачева уже давно жила с другим мужчиной. Официально о своем разрыве артисты объявили лишь в 2005 году.

Спустя годы бывшие супруги почти не общаются, многие считают, что они враждуют. Последний раз Киркоров и Пугачева столкнулись на 50-летии певицы Кристины Орбакайте.