Школьница из Волхова сломала руку на батуте

Санкт-Петербург, 30 мая. Юная жительница Волхова сломала руку во время прыжков на батуте. По факту травмирования 11-летней девочки власти Ленинградской области начали доследственную проверку.

Батут, на котором девочка получила травму, располагался в игровой зоне одного из городских торговых комплексов. На место происшествия прибыли врачи скорой помощи, которые диагностировали у пострадавшей оскольчатый перелом плечевой кости, сообщает пресс-служба управления СК РФ по региону.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства и детали произошедшего. В настоящий момент следователи опрашивают свидетелей происшествия. Также стражам порядка предоставили всю необходимую документацию и запись с камеры видеонаблюдения торгового центра. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.