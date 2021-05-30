Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
30 мая 15:18
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:14
Общество
Россияне определили победителя конкурса на самый худший школьный туалет
15:14
Происшествия
Дело топ-менеджмента «Рольфа» Кайро в скором времени передадут в суд
15:14
Политика
Крымский депутат призвал Белоруссию признать полуостров частью России
15:14
Армия
Прибалтика ожидает от США помощи в покупке списанных реактивных установок
15:13
Происшествия
ФАН выяснил причину падения авто с набережной на юге Москвы
15:08
Армия
Политолог Рогулев: США военными расходами загоняют себя в финансовую ловушку
15:08
Общество
Зооволонтеры из Мурманска спасли котенка из-под двигателя автомобиля
15:07
Политика
Главред Hrodna.life задержан в Белоруссии
15:03
Экономика
Путин намерен принять участие в церемонии запуска завода «Аурус»
15:03
Политика
Политолог Сидоров объяснил, почему смягчилась позиция США по России
15:02
Общество
В России могут ввести принудительную установку алкозамков на машины
15:02
Шоу-бизнес
Домработница Пугачевой рассказала о страданиях Киркорова после разрыва с певицей
15:00
Шоу-бизнес
Схватывает все на лету: режиссер Илья Аксенов об актере Никите Ефремове
14:59
Происшествия
Школьница из Волхова сломала руку на батуте
14:58
Армия
Экипажи Балтфлота провели совместную тренировку по противовоздушной обороне
14:56
Спорт
Александр Головин назвал главного фаворита предстоящего Евро-2020
14:53
Общество
Стало известно, кто заменит принца Филиппа на праздновании дня рождения Елизаветы II
14:51
Общество
Всероссийский «Забег» в Ялте собрал сотни спортсменов и любителей длинных дистанций
14:50
Происшествия
Полиция начала поиски владельца лопнувшего в Барнауле батута
14:49
Происшествия
Следователи возбудили дело после взрыва батута в Барнауле
Все новости
30 мая 15:18
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:14
Общество
Россияне определили победителя конкурса на самый худший школьный туалет
15:14
Происшествия
Дело топ-менеджмента «Рольфа» Кайро в скором времени передадут в суд
15:14
Политика
Крымский депутат призвал Белоруссию признать полуостров частью России
15:14
Армия
Прибалтика ожидает от США помощи в покупке списанных реактивных установок
15:13
Происшествия
ФАН выяснил причину падения авто с набережной на юге Москвы
15:08
Армия
Политолог Рогулев: США военными расходами загоняют себя в финансовую ловушку
15:08
Общество
Зооволонтеры из Мурманска спасли котенка из-под двигателя автомобиля
15:07
Политика
Главред Hrodna.life задержан в Белоруссии
15:03
Экономика
Путин намерен принять участие в церемонии запуска завода «Аурус»
15:03
Политика
Политолог Сидоров объяснил, почему смягчилась позиция США по России
15:02
Общество
В России могут ввести принудительную установку алкозамков на машины
15:02
Шоу-бизнес
Домработница Пугачевой рассказала о страданиях Киркорова после разрыва с певицей
15:00
Шоу-бизнес
Схватывает все на лету: режиссер Илья Аксенов об актере Никите Ефремове
14:59
Происшествия
Школьница из Волхова сломала руку на батуте
14:58
Армия
Экипажи Балтфлота провели совместную тренировку по противовоздушной обороне
14:56
Спорт
Александр Головин назвал главного фаворита предстоящего Евро-2020
14:53
Общество
Стало известно, кто заменит принца Филиппа на праздновании дня рождения Елизаветы II
14:51
Общество
Всероссийский «Забег» в Ялте собрал сотни спортсменов и любителей длинных дистанций
14:50
Происшествия
Полиция начала поиски владельца лопнувшего в Барнауле батута
14:49
Происшествия
Следователи возбудили дело после взрыва батута в Барнауле
Все новости

Экипажи Балтфлота провели совместную тренировку по противовоздушной обороне

  /   Обновлено: 30 мая 2021 15:00
Армия
Экипажи Балтфлота провели совместную тренировку по противовоздушной обороне
Пресс-служба Балтийского флота

Москва, 30 мая. Совместная тренировка с дежурными сменами центров управления, корабельными расчетами постов ПВО и подразделениями морской авиации прошла в пункте базирования Балтийского флота.

Тренировка прошла при участии более десяти надводных кораблей Балтфлота, в числе которых были корветы, малые ракетные корабли, катера, малые противолодочные корабли и тральщики. Согласно задумке, военные обнаружили авиацию условного противника на подлете к пункту базирования. После приведения средств ПВО к боеготовности, расчеты начали анализ данных воздушной обстановки.

Атаку со стороны условного противника организовали бомбардировщики Су-24 и Су-30СМ морской авиации БФ. После того, как стоящие на боевом посту военные идентифицировали воздушные цели, они были условно уничтожены ударом из корабельных зенитных ракетно-артиллерийских комплексов и артустановок АК-630 и А-190.

В России ранее по итогам Всеармейского конкурса по выучке подразделений ПВО на полигоне Ейский объявили победителей конкурса зенитчиков «Чистое небо». Первое место в общекомандном зачете заняли специалисты из Военной академии войсковой ПВО Вооруженных сил РФ имени Маршала Советского Союза А. М. Василевского.

Вернуться назад

балтфлот пво арми
Комментировать
Самое популярное
Кедми рассказал о болезненном уроке Путина Западу в Белоруссии
Политика 176408 28 мая 2021
Кедми рассказал о болезненном уроке Путина Западу в Белоруссии
Получены результаты ДНК-теста внебрачного сына Александра Абдулова
Шоу-бизнес 145474 28 мая 2021
Получены результаты ДНК-теста внебрачного сына Александра Абдулова
Путин одной фразой в адрес Лукашенко перечеркнул планы Запада на Белоруссию
Политика 116527 29 мая 2021
Путин одной фразой в адрес Лукашенко перечеркнул планы Запада на Белоруссию
Болгарская актриса Лорина Камбурова скончалась в больнице
Общество 105318 27 мая 2021
Болгарская актриса Лорина Камбурова скончалась в больнице
Сборная России выиграла у Швейцарии в матче ЧМ-2021
Спорт 50377 29 мая 2021
Сборная России выиграла у Швейцарии в матче ЧМ-2021
Все новости / Армия / Экипажи Балтфлота провели совместную тренировку по противовоздушной обороне
Рейтинг@Mail.ru