Экипажи Балтфлота провели совместную тренировку по противовоздушной обороне

Москва, 30 мая. Совместная тренировка с дежурными сменами центров управления, корабельными расчетами постов ПВО и подразделениями морской авиации прошла в пункте базирования Балтийского флота.

Тренировка прошла при участии более десяти надводных кораблей Балтфлота, в числе которых были корветы, малые ракетные корабли, катера, малые противолодочные корабли и тральщики. Согласно задумке, военные обнаружили авиацию условного противника на подлете к пункту базирования. После приведения средств ПВО к боеготовности, расчеты начали анализ данных воздушной обстановки.

Атаку со стороны условного противника организовали бомбардировщики Су-24 и Су-30СМ морской авиации БФ. После того, как стоящие на боевом посту военные идентифицировали воздушные цели, они были условно уничтожены ударом из корабельных зенитных ракетно-артиллерийских комплексов и артустановок АК-630 и А-190.

В России ранее по итогам Всеармейского конкурса по выучке подразделений ПВО на полигоне Ейский объявили победителей конкурса зенитчиков «Чистое небо». Первое место в общекомандном зачете заняли специалисты из Военной академии войсковой ПВО Вооруженных сил РФ имени Маршала Советского Союза А. М. Василевского.