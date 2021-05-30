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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:14
Общество
Россияне определили победителя конкурса на самый худший школьный туалет
15:14
Происшествия
Дело топ-менеджмента «Рольфа» Кайро в скором времени передадут в суд
15:14
Политика
Крымский депутат призвал Белоруссию признать полуостров частью России
15:14
Армия
Прибалтика ожидает от США помощи в покупке списанных реактивных установок
15:13
Происшествия
ФАН выяснил причину падения авто с набережной на юге Москвы
15:08
Армия
Политолог Рогулев: США военными расходами загоняют себя в финансовую ловушку
15:08
Общество
Зооволонтеры из Мурманска спасли котенка из-под двигателя автомобиля
15:07
Политика
Главред Hrodna.life задержан в Белоруссии
15:03
Экономика
Путин намерен принять участие в церемонии запуска завода «Аурус»
15:03
Политика
Политолог Сидоров объяснил, почему смягчилась позиция США по России
15:02
Общество
В России могут ввести принудительную установку алкозамков на машины
15:02
Шоу-бизнес
Домработница Пугачевой рассказала о страданиях Киркорова после разрыва с певицей
15:00
Шоу-бизнес
Схватывает все на лету: режиссер Илья Аксенов об актере Никите Ефремове
14:59
Происшествия
Школьница из Волхова сломала руку на батуте
14:58
Армия
Экипажи Балтфлота провели совместную тренировку по противовоздушной обороне
14:56
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Александр Головин назвал главного фаворита предстоящего Евро-2020
14:53
Общество
Стало известно, кто заменит принца Филиппа на праздновании дня рождения Елизаветы II
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Стало известно, кто заменит принца Филиппа на праздновании дня рождения Елизаветы II

Общество
Стало известно, кто заменит принца Филиппа на праздновании дня рождения Елизаветы II
wikipedia.org  /  Carfax2

Лондон, 30 мая. Принцу Филиппу, скончавшемуся мужу царствующей королевы Елизаветы II, нашли замену. Стало известно, кто сопроводит монарха на традиционном параде в Лондоне.

Шествие ежегодно проходит в Великобритании в честь дня рождения Елизаветы II. В этом году в связи с кончиной принца Филиппа празднование не будет привычно пышным, однако все же состоится. По информации источников издания Express, на параде королеву будет сопровождать ее двоюродный брат — герцог Кентский принц Эдуард.

В Великобритании такая замена происходит не в первый раз. В 2013 году принц Филипп пропустил шествие, поскольку лежал в больнице после операции. В тот год его впервые заменял принц Эдуард.

Смерть мужа стала тяжелой утратой для Елизаветы II. В одном из интервью она рассказала, что за 73 года совместной жизни принц Филипп стал для нее настоящей опорой. В честь покойного супруга королева решила назвать яхту, строительством которой занимается правительство страны. Судно станет преемником Britannia, которая была списана еще в 1997 году.

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Елизавета II парад принц филипп
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