Стало известно, кто заменит принца Филиппа на праздновании дня рождения Елизаветы II

Лондон, 30 мая. Принцу Филиппу, скончавшемуся мужу царствующей королевы Елизаветы II, нашли замену. Стало известно, кто сопроводит монарха на традиционном параде в Лондоне.

Шествие ежегодно проходит в Великобритании в честь дня рождения Елизаветы II. В этом году в связи с кончиной принца Филиппа празднование не будет привычно пышным, однако все же состоится. По информации источников издания Express, на параде королеву будет сопровождать ее двоюродный брат — герцог Кентский принц Эдуард.

В Великобритании такая замена происходит не в первый раз. В 2013 году принц Филипп пропустил шествие, поскольку лежал в больнице после операции. В тот год его впервые заменял принц Эдуард.

Смерть мужа стала тяжелой утратой для Елизаветы II. В одном из интервью она рассказала, что за 73 года совместной жизни принц Филипп стал для нее настоящей опорой. В честь покойного супруга королева решила назвать яхту, строительством которой занимается правительство страны. Судно станет преемником Britannia, которая была списана еще в 1997 году.