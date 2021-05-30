В России могут ввести принудительную установку алкозамков на машины

Москва, 30 мая. Принудительную установку специальных алкозамков на машины водителей, которых поймали за вождение в нетрезвом виде, могут ввести в России.

Соответствующие изменения прорабатывают представители Минпромторга РФ. Нововведение намерены внести в правила дорожного движения. Пойманные в нетрезвом виде водители будут устанавливать алкозамки за свой счет.

До этого сообщалось, что россияне начали сдавать на водительские права по новому регламенту в России. Учащимся не нужно будет проходить экзамен на «площадке». Навыки теперь проверяют исключительно в условиях города.