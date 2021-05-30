Путин намерен принять участие в церемонии запуска завода «Аурус»

Москва, 30 мая. Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе собирается принять участие в церемонии открытия автозавода «Аурус», сообщает телеканал «Россия-24».

Российский президент сделал многое для популяризации автомобиля Aurus, сообщил телеканал со ссылкой на программу «Москва. Кремль. Путин».

Кроме того, ожидается, что в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава государства встретится с журналистами мировых информагентств и пообщается с представителями зарубежного бизнеса и инвесторами.

ПМЭФ-2021 пройдет с 2 по 5 июня. В мероприятии примут участие эмир Катара и канцлер Австрии. СМИ отмечают, что выступление президента России на форуме будет объемным — Путин затронет темы мировой политики и экономики.