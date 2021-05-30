Александр Головин назвал главного фаворита предстоящего Евро-2020

Вена, 30 мая. Полузащитник сборной России Александр Головин рассказал, кого считает главным фаворитом предстоящего чемпионата Европы по футболу.

Александр Головин вместе с партнерами по сборной России продолжает подготовку к Евро-2020 в Австрии. В преддверии турнира полузащитник рассказал журналистам кто, с его точки зрения, является главным фаворитом континентального первенства.

«Франция. У них лучший состав. Мбаппе — космос? Не сказал бы. Точно понятно, что это лучший игрок мира прямо сейчас. Его подготовка, скорость принятия решений. Он во всем сильнее всех в мире», — отметил 25-летний игрок.

Сбор российской команды в Нойштифте завершится 31 мая. После этого подопечные Станислава Черчесова вылетят во Вроцлав, где пройдет товарищеский матч с Польшей.

Ранее экс-игрок сборной СССР Сергей Кирьяков рассказал, что поможет российским футболистам добиться успеха на Евро-2020. Первенство континента стартует 11 июня.