Полиция начала поиски владельца лопнувшего в Барнауле батута

Барнаул, 30 мая. Сотрудники правоохранительных органов приступили к поискам владельца батута, который взорвался рядом с ТЦ «Район».

Личность хозяина аттракциона в настоящий момент неизвестна, следователи уточняют эту информацию. Правоохранители располагают данными, что владелец популярного детского развлечения работал как индивидуальный предприниматель, сообщает ФАН со ссылкой на источник в полиции.

Ранее в Сети появился список пострадавших в результате инцидента на улице Попова, 70. В настоящий момент известно о двух девочках трех и четырех лет, которые получили травмы разной степени тяжести, сообщал ФАН. Детей госпитализировали в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.