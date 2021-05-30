Гоша Куценко своими руками собирает автомобиль в подарок Прилучному

Москва, 30 мая. Российский актер Гоша Куценко рассказал о своем тайном увлечении. Оказывается, в свободное от съемок и постановок время он занимается восстановлением ретроавтомобилей.

Недавно отметивший 54-летие известный актер пожаловался на нехватку времени. Куценко откровенно рассказал, что каждую минуту вне кино уделяет главной страсти — ретроавтомобилям. По словам артиста, совсем недавно он закончил работу над «горбатым» «Запорожцем». На работу ушло полтора года, и теперь раритетное транспортное средство принадлежит Куценко.

Актер, известный по фильму «Любовь-морковь», недавно снова взялся за работу. Артист своими руками собирает эксклюзивную машину для своего коллеги Павла Прилучного, но не знает, сколько времени на это потребуется.

«Да, сейчас Прилучному делаю машину. Работаю в одиночку. Получается хорошо: советские машины для настоящих ребят. Паше понравится», — заявил артист в интервью изданию «Собеседник».

В последнее время Прилучный стал активно сниматься. Он также много времени уделяет своей новой возлюбленной, актрисе Мирославе Карпович. Экс-супруга звезды сериала «Мажор» Агата Муцениеце рассказала, что их общие дети до сих пор надеются на воссоединение родителей.