Энтомолог рассказал, как обезопасить себя от клещей на природе

Тула, 30 мая. В Тульской области ежедневно фиксируются новые случаи присасывания клещей. Средние показатели за неделю — 400–450 случаев присасывания. Как правило, треть от этой цифры составляют дети. И это только данные официально зарегистрированных обращений. Ведь далеко не каждый человек идет с этой проблемой в медицинское учреждение. Опасны клещи тем, что они могут быть переносчиками страшного заболевания — вирусного энцефалита.

Как сообщает официальный сайт Роспотребнадзора по Тульской области, наиболее неблагополучными регионами по данной проблеме являются Северо-Западный, Уральский, Сибирский и Дальневосточный регионы, в Южном федеральном округе — Крым и Севастополь. Из прилегающих к Москве — Тверская и Ярославская области. И на территории самой Московской области. Например, вирусный энцефалит санитарные врачи обнаруживали в клещах в Дмитровском, Талдомском и Раменском районах, в молоке коз — в Волоколамском районе, в клещах — на западе Москвы в районе Крылатское.

Невские Новости / Кирилл Конторщиков

Территория Тульского региона не является эндемичной по клещевому вирусному энцефалиту. Здесь эти заболевания, согласно лабораторным исследованиям, не регистрируются. Тем не менее встречи на природе с этими кровососущими паукообразными не приносят положительных эмоций. Как от них себя обезопасить? Почему клещей год от года становится все больше — рассказал ФАН тульский энтомолог Александр Ким.

«Если присмотреться вокруг, то природа за последние 30 лет очень существенно изменилась, при этом изменилась не только она, но и сам человек — его хозяйственная деятельность (от выпаса домашней животины до использования химикатов). Чтобы увеличить численность любого животного, нужно создать благоприятные условия для размножения (для клеща, интересующего нас, это высокая влажность и температура). Второе — увеличить кормовую базу (тут я не могу сказать, насколько она увеличилась для клещей, но охотников, сдерживающих размножение зайцев, лис стало точно меньше). И третье — убрать сдерживающие размножение факторы, то есть убрать естественных врагов», — говорит Александр Юрьевич.

Оказывается, в лесу естественный враг клеща — муравьи. При этом одним из самых активных поедателей клещей является рыжий лесной муравей. Клещи обладают хорошим обонянием и потому чувствуют муравьиную кислоту, исходящую от муравейника, на большой дистанции. Там, где много муравейников рыжего лесного муравья, практически нет клещей.

«Природа меняется… Кого-то становится больше, а кого-то — меньше. Вот и рыжего лесного муравья, по моему личному наблюдению, становится меньше. Его муравейники попадаются реже, и размерами они все ниже. На этом фоне очень отрадно видеть, что в городском парке города Новомосковск Тульской области около десятка таких муравейников. Там вы и клеща не найдете, даже ежиков», — продолжает собеседник ФАН.

wikipedia.org / Calle Eklund / V-wolf / CC BY-SA 3.0

Клещи, оказывается, очень любят ежей! Они довольно медленно передвигаются, часто водятся в тех местах, что и клещ. Ежи не могут счесывать с себя этих кровососущих, поэтому и страдают от них больше всего.

«Ученые даже в одно время разрабатывали методику определения численности клеща. Запустить на участок чистого ежа и потом через час посчитать на нем клещей. Не знаю почему, но зеленый свет такой методике не дан. Может, ежиков жалко?» — говорит Александр Ким.

Муравьи, по словам энтомолога, не единственные враги клещей. Эти кровососущие находятся довольно низко в пищевой цепочке, и потому их много кто ест. В лесу их активно истребляют еще и хищные жуки жужелицы. Вблизи водоемов их с огромным удовольствием поедают амфибии (лягушки, жабы). Также охотно питаются клещами и многие виды птиц, особенно небольшие. Например, скворцы, дрозды, синицы, воробьи. Интересно, что птицы охотнее поедают тех клещей, которые полны крови и яиц.

«Помните, что клещ стремится по траве подняться повыше от земли? Обычно считается, что так клещу легче ухватиться за жертву, но это ведь не вся причина. Забравшись повыше на тонкую травинку, клещ «прячется» от еще одного своего врага — ящерицы. При слишком высокой влажности и температуре яйца клещей активно уничтожаются еще и грибками, на знакомой многим плесени», — говорит Александр Ким

Как видим, врагов у клещей достаточно, вот только численность многих из них очень сильно уменьшилась. Стало меньше лесных муравьев, а еще и воробьев. Вот и причина роста клещей.

«По поводу народных средств от клещей — как раз настойки с содержанием муравьиной кислоты. В интернете примеров изготовления таких народных настоек довольно много. Сам я лично использую покупные средства от клещей. Многие из них эффективны. Тут главное нужно помнить, что угроза клеща есть всегда, а репеллент выветривается, смывается. Потому при длительном нахождении в лесу его нужно периодически обновлять. А для экономии репеллента не нужно себя всего обливать с ног до головы. Достаточно обработать ноги, примерно до колен — середины бедра и плечи с воротником, можно и головной убор. Зависит от того, где вы находитесь. В лесу клещ и сверху на вас может упасть, а на лугу, при невысокой траве можно и по колено обработать», — продолжает Александр Юрьевич.

При активности клещей и длительном нахождении в лесу желательно иметь «правильную» для леса одежду. Довольно плотную, крепкую, как можно менее ворсистую.

«Я сам использую одежду для строителей. У нее материал похож на джинсу, но при большей прочности более легкий. Одежда у строителей обычно эргономично пошита, не стесняет движения, имеет удобные карманы, яркие вставки и хорошую вентиляцию. Одеваясь в лес, лучше одеваться по схеме «елочка», когда вышерасположенный элемент накрывает нижерасположенный. Например: брюки сверху накрывают ботинки или кроссовки, а не заправлены в них. Чтобы падая с одежды, клещ (как впрочем, и мусор, муравьи и прочее) падали свободно вниз, а не нам в сапог», — говорит собеседник ФАН.

Важно помнить, что клещ не сразу же впивается в плоть, а медленно передвигаясь, довольно долго ищет подходящее место. Так что увидев на одежде клеща, не стоит паниковать. А придя домой, одежду лучше сразу отправить в стиральную машину с температурой около 60°С, а самим же принять душ и по возможности провести внешний осмотр тела на предмет клещей.

Если же клещ все же впился, то лучше всего его намазать жирным слоем вазелина. Считается, что он не сможет дышать и сам отцепится.

oopt.aari.ru /

Ну, а если вы решили посидеть и отдохнуть на лужайке, или хотите устроить пикник на природе, то выбирайте место рядом с муравейником. Даже на расстоянии в пять-семь метров от муравьиных домиков никакой клещ не страшен. Это в далекой древности подметили наши предки. Работает на все 100 процентов.

Ранее ФАН рассказывал о том, чем полезна иппотерапия.