Следователи возбудили дело после взрыва батута в Барнауле

Барнаул, 30 мая. Уголовное дело возбудили по статье 238 УК РФ. Количество пострадавших и степень вреда, причиненного их здоровью, уточняется, заявили в Следственном комитете.

Следователи работают на месте происшествия, устанавливаются владельцы батута. Допрашиваются очевидцы произошедшего, а также сотрудники торгового центра.

Инцидент произошел возле ТЦ «Район». Из батута вылетел шланг, после чего он начал подниматься и лопнул от давления, сообщал ФАН. Рядом находится забор и трамвайные пути, куда вылетели дети. Двух девочек после хлопка увезли в первую городскую больницу. Врачи оценивают их состояние как тяжелое. Ранее был опубликован список пострадавших. Не исключено, что их могло бы быть больше.