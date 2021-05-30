Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
30 мая 15:17
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:14
Общество
Россияне определили победителя конкурса на самый худший школьный туалет
15:14
Происшествия
Дело топ-менеджмента «Рольфа» Кайро в скором времени передадут в суд
15:14
Политика
Крымский депутат призвал Белоруссию признать полуостров частью России
15:14
Армия
Прибалтика ожидает от США помощи в покупке списанных реактивных установок
15:13
Происшествия
ФАН выяснил причину падения авто с набережной на юге Москвы
15:08
Армия
Политолог Рогулев: США военными расходами загоняют себя в финансовую ловушку
15:08
Общество
Зооволонтеры из Мурманска спасли котенка из-под двигателя автомобиля
15:07
Политика
Главред Hrodna.life задержан в Белоруссии
15:03
Экономика
Путин намерен принять участие в церемонии запуска завода «Аурус»
15:03
Политика
Политолог Сидоров объяснил, почему смягчилась позиция США по России
15:02
Общество
В России могут ввести принудительную установку алкозамков на машины
15:02
Шоу-бизнес
Домработница Пугачевой рассказала о страданиях Киркорова после разрыва с певицей
15:00
Шоу-бизнес
Схватывает все на лету: режиссер Илья Аксенов об актере Никите Ефремове
14:59
Происшествия
Школьница из Волхова сломала руку на батуте
14:58
Армия
Экипажи Балтфлота провели совместную тренировку по противовоздушной обороне
14:56
Спорт
Александр Головин назвал главного фаворита предстоящего Евро-2020
14:53
Общество
Стало известно, кто заменит принца Филиппа на праздновании дня рождения Елизаветы II
14:51
Общество
Всероссийский «Забег» в Ялте собрал сотни спортсменов и любителей длинных дистанций
14:50
Происшествия
Полиция начала поиски владельца лопнувшего в Барнауле батута
14:49
Происшествия
Следователи возбудили дело после взрыва батута в Барнауле
Все новости
30 мая 15:17
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:14
Общество
Россияне определили победителя конкурса на самый худший школьный туалет
15:14
Происшествия
Дело топ-менеджмента «Рольфа» Кайро в скором времени передадут в суд
15:14
Политика
Крымский депутат призвал Белоруссию признать полуостров частью России
15:14
Армия
Прибалтика ожидает от США помощи в покупке списанных реактивных установок
15:13
Происшествия
ФАН выяснил причину падения авто с набережной на юге Москвы
15:08
Армия
Политолог Рогулев: США военными расходами загоняют себя в финансовую ловушку
15:08
Общество
Зооволонтеры из Мурманска спасли котенка из-под двигателя автомобиля
15:07
Политика
Главред Hrodna.life задержан в Белоруссии
15:03
Экономика
Путин намерен принять участие в церемонии запуска завода «Аурус»
15:03
Политика
Политолог Сидоров объяснил, почему смягчилась позиция США по России
15:02
Общество
В России могут ввести принудительную установку алкозамков на машины
15:02
Шоу-бизнес
Домработница Пугачевой рассказала о страданиях Киркорова после разрыва с певицей
15:00
Шоу-бизнес
Схватывает все на лету: режиссер Илья Аксенов об актере Никите Ефремове
14:59
Происшествия
Школьница из Волхова сломала руку на батуте
14:58
Армия
Экипажи Балтфлота провели совместную тренировку по противовоздушной обороне
14:56
Спорт
Александр Головин назвал главного фаворита предстоящего Евро-2020
14:53
Общество
Стало известно, кто заменит принца Филиппа на праздновании дня рождения Елизаветы II
14:51
Общество
Всероссийский «Забег» в Ялте собрал сотни спортсменов и любителей длинных дистанций
14:50
Происшествия
Полиция начала поиски владельца лопнувшего в Барнауле батута
14:49
Происшествия
Следователи возбудили дело после взрыва батута в Барнауле
Все новости

Следователи возбудили дело после взрыва батута в Барнауле

Происшествия
Следователи возбудили дело после взрыва батута в Барнауле
mvd.ru

Барнаул, 30 мая. Уголовное дело возбудили по статье 238 УК РФ. Количество пострадавших и степень вреда, причиненного их здоровью, уточняется, заявили в Следственном комитете.

Следователи работают на месте происшествия, устанавливаются владельцы батута. Допрашиваются очевидцы произошедшего, а также сотрудники торгового центра.

Инцидент произошел возле ТЦ «Район». Из батута вылетел шланг, после чего он начал подниматься и лопнул от давления, сообщал ФАН. Рядом находится забор и трамвайные пути, куда вылетели дети. Двух девочек после хлопка увезли в первую городскую больницу. Врачи оценивают их состояние как тяжелое. Ранее был опубликован список пострадавших. Не исключено, что их могло бы быть больше.

Вернуться назад

взрыв уголовное дело батут
Комментировать
Самое популярное
Кедми рассказал о болезненном уроке Путина Западу в Белоруссии
Политика 176408 28 мая 2021
Кедми рассказал о болезненном уроке Путина Западу в Белоруссии
Получены результаты ДНК-теста внебрачного сына Александра Абдулова
Шоу-бизнес 145474 28 мая 2021
Получены результаты ДНК-теста внебрачного сына Александра Абдулова
Путин одной фразой в адрес Лукашенко перечеркнул планы Запада на Белоруссию
Политика 116527 29 мая 2021
Путин одной фразой в адрес Лукашенко перечеркнул планы Запада на Белоруссию
Болгарская актриса Лорина Камбурова скончалась в больнице
Общество 105318 27 мая 2021
Болгарская актриса Лорина Камбурова скончалась в больнице
Сборная России выиграла у Швейцарии в матче ЧМ-2021
Спорт 50377 29 мая 2021
Сборная России выиграла у Швейцарии в матче ЧМ-2021
Все новости / Происшествия / Следователи возбудили дело после взрыва батута в Барнауле
Рейтинг@Mail.ru