Лидеры Киргизии и России обсудили дальнейшее развитие отношений

Бишкек, 30 мая. Киргизия и Российская Федерация являются вечными союзниками и торгово-экономическими партнерами, заявил киргизский лидер Садыр Жапаров.

Таким заявлением он поделился в программе «Москва. Кремль. Путин» в интервью Павлу Зарубину на телеканале «Россия-1». По его словам, для России и Путина судьба Кыргызстана небезразлична.

«Мы — вечные союзники и торгово-экономические партнеры, поэтому в первую очередь мы обсудили дальнейшее развитие Кыргызстана. В целом я остался очень доволен итогами нашей встречи», — подчеркнул Жапаров.

Ранее российский лидер на встрече с Жапаровым 24 мая заявил, что Москва приложит усилия для стабилизации обстановки на границе с Киргизией и Таджикистаном. По его словам, необходимо найти долгосрочный способ решения проблем между странами.