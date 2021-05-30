Продажи водородного вэна e-Expert от Peugeot стартуют в конце 2021 года

Рюэй-Мальмезон, 30 мая. Автомобиль от Peugeot будет сочетать водородные топливные элементы с электромотором и сможет проезжать 400 км без подзарядки.

Электрический фургон Peugeot e-Expert получил версию e-Expert Hydrogen с водородными топливными элементами. По информации производителя, автомобиль сможет без подзарядки и дозаправки проехать более 400 км.

Авто будет производиться во французском Валансьене и дорабатываться в немецком спеццентре группы Stellantis в Рюссельсхайме. Первыми покупателями будут корпоративные автопарки, имеющие доступ к водородной инфраструктуре. О ценах на автомобиль пока не сообщается.

Эксперты ранее сравнили затраты на содержание электрокара и автомобиля на бензине. Оказалось, что при текущих ценах на электроэнергию и бензин топливные расходы владельца электрокара более чем в пять раз ниже таковых в случае эксплуатации бензинового авто.