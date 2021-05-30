СМИ сообщают, что выступление Путина на ПМЭФ будет объемным

Москва, 30 мая. Президент РФ Владимир Путин выступит на Петербургском международном экономическом форуме и обсудит ряд вопросов с журналистами мировых информагентств, бизнесменами и инвесторами.

Такую информацию сообщили на телеканале "Россия-24". Выступление российского лидера должно получиться объемным. Путин поговорит о ситуации в мировой политике и экономике.

В этом году ПМЭФ пройдет со 2 по 5 июня. В мероприятии примут участие эмир Катара и канцлер Австрии.

Ранее сообщалось, что Ленинградская область планирует заключить на Петербургском международном экономическом форуме соглашения на общую сумму более триллиона рублей.