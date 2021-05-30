«Газпром» повысит цену на поставляемый в Болгарию газ с 1 июня

София, 30 мая. Повышение цен связано с ремонтом газопровода «Турецкий поток», Болгария ищет альтернативные пути поставок.

Цены на газ для болгарских потребителей могут вырасти из-за ремонта газопровода «Турецкий поток». Повышение запланировано на 1 июня, газ подорожает на 13%. София ищет альтернативные пути поставок природного газа в страну на замену топлива, транспортируемого по «Турецкому потоку», сообщает болгарская газета «Факты».

Газовый регулятор Болгарии «Болгаргаз» ведет переговоры с «Газпромом» по поводу поставок сырья через Украину и Румынию. По этому маршруту осуществлялись поставки во время ремонта «Турецкого потока» в 2020 году. Также рассматривается покупка газа у других источников, что значительно увеличит цену для внутренних потребителей.

Транзит российского газа постепенно уходит из ГТС Украины, «Газпром» находит новые пути поставок голубого топлива европейским потребителям и может полностью отказаться от маршрута к 2025 году.