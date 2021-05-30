Полиция приходила к принцу Гарри после смерти его деда Филиппа

Лондон, 30 мая. После кончины принца Филиппа на сотом году жизни в дом к его внуку, герцогу Сассекскому, принцу Гарри в США приходила полиция.

Спустя почти два месяца со дня смерти супруга королевы Елизаветы II принца Филиппа стало известно, что в день его кончины в дом к принцу Гарри в США приходила полиция. Как сообщает иностранное издание TMZ, внуку герцога Эдинбургского сразу хотели сообщить трагичную новость, однако ему так и не смогли дозвониться.

Тогда в Букингемском дворце было принято решение послать к принцу домой полицейский патруль с этим трагическим известием. Именно представители правопорядка первыми рассказали Гарри о смерти его деда. После этого внук умершего тут же отправился в Лондон, чтобы проститься с мужем королевы Елизаветы и проводить его в последний путь.

Поездка в Британию без жены, давшей скандальное интервью Опре Уинфри, далась Гарри нелегко. На похоронах, как заметила пресса, он все время смотрел на часы, а после необходимых церемоний поспешил уехать назад в США, не дождавшись одного дня, чтобы поздравить родную бабушку с 96-летием. Бывший королевский эксперт Чарли Рей уверен, что ни отец Гарри принц Чарльз, ни его брат принц Уильям после выходки Меган Маркл не захотят принять его назад в королевскую семью.