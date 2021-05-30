Журавко заявил, что Евросоюз «прикосновением» превращает все в руины

Киев, 30 мая. Все, чего касается Евросоюз, превращается в руины, а на Украине с этим неплохо справляются власти и глава государства Владимир Зеленский, заявил экс-депутат Рады Алексей Журавко.

Соответствующим заявлением украинский политик поделился в своем Telegram-канале. Помимо сообщения Журавко также опубликовал фотографию с надписью «Цена вступления в ЕС». На снимке с левой стороны находятся страны-члены Евросоюза, а с правой — действия, которые необходимо «выполнить» для вступления.

«Все, чего касается ЕС — превращается в руину. В Украине же, с этим неплохо справляется и киевская власть, и Зеленский. Европе даже утруждаться не придется, все уже разрушено», — подчеркнул Журавко.

Ранее политик рассказал, что есть люди, которые становятся хорошими президентами, однако Украине в этом плане не повезло. Он подчеркнул, это начали замечать даже президенты западных государств.

Помимо этого, Журавко заявил, что реакция Киева в ситуации с задержанием создателя признанного экстремистским в Белоруссии Telegram-канала Романа Протасевича в Минске приведет к обнищанию украинцев. По его словам, граждане страны и так уже в полной мере ощутили на себе последствия антиконституционного захвата власти.