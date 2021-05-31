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31 мая 01:52
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
01:44
Общество
Чукотка стала лидером по уровню зарплат среди регионов России
01:41
Общество
Риелторы предложили правительству способ сделать ипотеку более доступной
01:36
Общество
Роспотребнадзор объяснил связь курения с повышенным риском заболевания COVID-19
01:33
Экономика
Экономист предрек рост цен на нефть в 2021 году
01:32
Наука
Ученые рассказали, где на Марсе есть жизнь
01:27
Общество
Ряд новых законов вступает в силу в России с 1 июня
01:25
Экономика
Россиянам назвали сроки замедления роста цен на многие продукты
01:14
Происшествия
Полуголые девушки устроили безумные танцы на улице Рубинштейна
01:13
Политика
ЕР не обнаружила серьезных нарушений на предварительном голосовании в Москве
01:02
Общество
Где хранить сбережения и как не потратить накопленное? Консультирует эксперт
01:01
Политика
Пушков заявил о "плохих новостях" для Украины в Черном море
01:00
Экономика
АКРА прогнозирует рост экономики в 2021 году после пандемии
00:57
Армия
Подлодка «Князь Олег» с МБР «Булава» впервые вышла в море
00:43
Общество
Мир против Олимпиады: страны критикуют Японию за ОИ и вакцинацию
00:34
Технологии
Гендиректор Baikal Electronics: РФ может стать мировым лидером в микроэлектронике
00:25
Шоу-бизнес
Мэтт Леблан превратился в мем после спецсерии «Друзей»
00:21
Экономика
Делегация США станет самой многочисленной на ПМЭФ-2021
00:17
Экономика
«Почта России» перейдет в формат холдинга
00:16
Экономика
Российские банки переведут 30% сотрудников на удаленку
00:07
Технологии
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Где хранить сбережения и как не потратить накопленное? Консультирует эксперт

Общество
Где хранить сбережения и как не потратить накопленное? Консультирует эксперт
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Многие люди, начинающие копить деньги, задаются логичным вопросом: как лучше хранить сбережения, чтобы не волноваться об их сохранности? Об этом в беседе с ФАН рассказала финансовый консультант, эксперт сервиса «Финансовое здоровье» и Национального центра финансовой грамотности Наталья Колбасина.

«Если речь идет о финансовой подушке безопасности, то сбережения должны быть размещены в ликвидные и надежные активы, которые обеспечат сохранность средств и их защиту, в том числе от инфляции. Самый простой и надежный инструмент — это депозит с капитализацией процентов», — делится специалист.

Колбасина называет несколько преимуществ такого способа: сохранность денег от физической утраты, защита вкладов государством, а также высокая ликвидность — снять деньги с депозита не составит никакого труда. Доход при этом вы будете получать стабильный, но не высокий, ведь депозиты обычно открывают под 3,5–4,5% годовых.

Где хранить сбережения и как не потратить накопленное? Консультирует эксперт
politexpert.net  / Евгений Зайцев

Процентные ставки, как говорит эксперт, обычно ниже на накопительных счетах, поэтому стоит рассматривать и такой способ хранения средств. К тому же у накопительных счетов нет ограниченного срока действия, в отличие от банковских вкладов, открыть которые можно только на определенный срок.

Еще один рабочий вариант — дебетовая карта, пользоваться которой имеет смысл, если по ней начисляются проценты на остаток.

«Каждый выбирает удобный для себя способ, где ему хранить деньги. Я использую для хранения подушки безопасности карту с процентами на остаток, накопительный счет и депозит, подобрав их под свои задачи», — признается Наталья Колбасина.

Где хранить сбережения и как не потратить накопленное? Консультирует эксперт
pixabay.com  / 

А вот по старинке хранить деньги дома финансовый консультант не рекомендует, если только речь идет не о минимальной сумме. Ведь в таком случае велик риск сорваться и потратить накопленное на ненужные эмоциональные покупки.

«Нужно сделать процесс накопления денег максимально простым, удобным и убрать их из зоны доступа — не держать дома. Стоит хранить на депозите, а еще лучше автоматизировать процесс накоплений с помощью банковского сервиса «автоматическая копилка». Благодаря ему можно легко и незаметно для себя собрать необходимую сумму на крупную покупку», — рассказывает эксперт.

Такие полезные сервисы бывают трех видов: автопополнение на фиксированную сумму, перечисление процента от зачислений (например, 3–5% от зарплаты, приходящей на карту), а также перечисление процента от списаний. Каждый платеж будет автоматом «падать» на вклад или накопительный счет, а его параметры вы зададите сами, ориентируясь на собственные возможности и комфорт.

Главное — помнить о регулярности вложений и изначальных целях, побудивших вас откладывать кровные. Об этих и других принципах создания финансовой подушки безопасности Наталья Колбасина рассказывала ФАН ранее.

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накопления финансовая грамотность финансовая подушка
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