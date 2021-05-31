Где хранить сбережения и как не потратить накопленное? Консультирует эксперт

Многие люди, начинающие копить деньги, задаются логичным вопросом: как лучше хранить сбережения, чтобы не волноваться об их сохранности? Об этом в беседе с ФАН рассказала финансовый консультант, эксперт сервиса «Финансовое здоровье» и Национального центра финансовой грамотности Наталья Колбасина.

«Если речь идет о финансовой подушке безопасности, то сбережения должны быть размещены в ликвидные и надежные активы, которые обеспечат сохранность средств и их защиту, в том числе от инфляции. Самый простой и надежный инструмент — это депозит с капитализацией процентов», — делится специалист.

Колбасина называет несколько преимуществ такого способа: сохранность денег от физической утраты, защита вкладов государством, а также высокая ликвидность — снять деньги с депозита не составит никакого труда. Доход при этом вы будете получать стабильный, но не высокий, ведь депозиты обычно открывают под 3,5–4,5% годовых.

politexpert.net / Евгений Зайцев

Процентные ставки, как говорит эксперт, обычно ниже на накопительных счетах, поэтому стоит рассматривать и такой способ хранения средств. К тому же у накопительных счетов нет ограниченного срока действия, в отличие от банковских вкладов, открыть которые можно только на определенный срок.

Еще один рабочий вариант — дебетовая карта, пользоваться которой имеет смысл, если по ней начисляются проценты на остаток.

«Каждый выбирает удобный для себя способ, где ему хранить деньги. Я использую для хранения подушки безопасности карту с процентами на остаток, накопительный счет и депозит, подобрав их под свои задачи», — признается Наталья Колбасина.

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А вот по старинке хранить деньги дома финансовый консультант не рекомендует, если только речь идет не о минимальной сумме. Ведь в таком случае велик риск сорваться и потратить накопленное на ненужные эмоциональные покупки.

«Нужно сделать процесс накопления денег максимально простым, удобным и убрать их из зоны доступа — не держать дома. Стоит хранить на депозите, а еще лучше автоматизировать процесс накоплений с помощью банковского сервиса «автоматическая копилка». Благодаря ему можно легко и незаметно для себя собрать необходимую сумму на крупную покупку», — рассказывает эксперт.

Такие полезные сервисы бывают трех видов: автопополнение на фиксированную сумму, перечисление процента от зачислений (например, 3–5% от зарплаты, приходящей на карту), а также перечисление процента от списаний. Каждый платеж будет автоматом «падать» на вклад или накопительный счет, а его параметры вы зададите сами, ориентируясь на собственные возможности и комфорт.

Главное — помнить о регулярности вложений и изначальных целях, побудивших вас откладывать кровные. Об этих и других принципах создания финансовой подушки безопасности Наталья Колбасина рассказывала ФАН ранее.