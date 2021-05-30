Специалисты назвали три самых дорогих стартапа

Вашингтон, 30 мая. Венчурное инвестирование привлекает все больше средств, интерес к этой нише только усилился после пандемии.

ByteDance стал самым дорогим стартапом в 2021 году, сообщает РБК. Капитализация компании составляет 140 миллиардов долларов. Компания занимается разработкой искусственного интеллекта и предоставлением соответствующих технических решений для медиа и интернет-платформ.

Второе место досталось фирме Stripe, ее общая ценность составляет 95 миллиардов долларов. Stripe занимается бизнесом в сфере электронных платежей и финтеха, она зарабатывает на комиссии, которую взимает с транзакций.

SpaceX, принадлежащая Илону Маску, занимает третье место с капитализацией в 74 миллиарда долларов. Компания проектирует и строит космические корабли. SpaceX стала первой в истории частной компанией, которая доставила людей на Международную космическую станцию (МКС).

Компания Илона Маска ранее провела испытания многоразового корабля, который бы смог летать на Луну. В интернете опубликована запись посадки корабля в Техасе.