Шойгу назвал дату постройки главного музея ВС России в Кубинке

Москва, 30 мая. Главный музей ВС России будет построен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Музейный комплекс будет возведен в подмосковной Кубинке. Все уже имеющиеся на данный момент элементы будут сохранены, заявил Шойгу во время интервью на телеканале «Россия-1».

Глава Минобороны РФ ранее презентовал президенту Российской Федерации Владимиру Путину макет нового музейного комплекса вооруженных сил. Он будет построен рядом с парком «Патриот» в Подмосковье. Здание будет выполнено в форме звезды. В каждом из лучей будут размещаться исторические ценности по тематике различных битв: Бородинское и Куликовское сражение, Сталинградская битва и оборона Брестской крепости.

Шойгу также рассказал о подводных экскурсиях в новом музейном комплексе ВС РФ. Раз в шесть месяцев планируется менять экспозиции. В музее будут показаны экспонаты, относящиеся к морской тематике. Возможна и подводная экскурсия, считает министр.